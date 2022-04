El exceso de velocidad y no pasar la ITV, lo más multado por la DGT en Navarra

676.124 multas por incumplimientos en la carretera, más de 110.000 por año de media. De todas las infracciones, hay una que destaca sobre las de más hasta el punto de representar el 71% del total de las impuestas: los excesos de velocidad. En total, se impusieron durante ese periodo 479.828 sanciones, de las cuales 283.432 se detectaron en los radares fijos situados de forma permanente en distintos puntos de la geografía foral, mientras que 196.396 se recogieron en los radares móviles, los de las patrullas policiales. En seis años, los que van de 2015 a 2020, la Dirección General de Tráfico impuso en Navarra un total de, más de 110.000 por año de media. De todas las infracciones, hay una que destaca sobre las de más hasta el punto de representar el 71% del total de las impuestas: los. En total, se impusieron durante ese periodo 479.828 sanciones, de las cuales 283.432 se detectaron en los radares fijos situados de forma permanente en distintos puntos de la geografía foral, mientras que 196.396 se recogieron en los radares móviles, los de las patrullas policiales.

Tras este motivo, solo hay otro que supera las 20.000 sanciones a lo largo de estos seis años. Se trata de las multas impuestas por circular sin la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en regla, lo que generó un total de 47.326 multas entre 2015 y 2020, casi 8.000 cada año de media.

A continuación, los demás incumplimientos del reglamento ya generan menos sanciones. Entre estos ‘otros motivos’ se encuentra el no identificar a un conductor tras una infracción, conducir sin permiso para poder hacerlo, no llevar puesto el cinturón, utilizar el móvil... Desde la semana pasada, algunas de estas conductas, las referentes a despistes y velocidad, se han endurecido en la ley, no en lo relativo a la sanción económica, sino en la detracción de puntos.