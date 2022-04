Navarra Suma intenta sin éxito que el Parlamento rechace el uso de la Korrika para otros fines

Navarra Suma ha intentado sin éxito que el Parlamento muestre su más firme rechazo a la “utilización sectaria” de la Korrika, acto de apoyo a la lengua vasca, “para convertirlo en una plataforma de reivindicación de terroristas de ETA y proclamas de la izquierda abertzale”. Hay que recordar que a lo largo de este evento se han visto carteles con fotos de terroristas de ETA o pancartas pidiendo el acercamiento de los presos de la banda.

QUÉ PEDÍA NAVARRA SUMA EN SU PROPUESTA

NA+ reclamaba a la Cámara navarra, que ha abonado este año 3.267 euros a esta carrera, que exigiera a la organización de la Korrika la firme condena de esos actos que han sido “numerosos y constantes” en su recorrido por el País Vasco y la Comunidad foral, señala. También pedía que esa organización rechace de forma clara la “politización” de este evento y manifieste “su firme compromiso de tomar medidas para evitar que se repitan en el futuro”.

La coalición de UPN, Ciudadanos y PP demandaba en su fallida propuesta que el Legislativo mostrara su solidaridad con las víctimas de ETA que ya han manifestado su “profundo malestar” por el “enaltecimiento de terroristas” en esta edición de la Korrika y exigir a la organización que se disculpe con ellas.

Además, NA+ proponía en sus dos últimos puntos que si no se cumplen estas peticiones, el Parlamento no vuelva a participar en futuras ediciones y que además no pague nada a la Korrika con sus fondos propios si no cuenta con la unanimidad de la Cámara.

Como se indicaba, la propuesta ha sido rechazada. El PSN ha pedido a Navarra Suma que retirara de su propuesta esos dos últimos puntos y, según ha explicado el socialista Ramón Alzórriz, como NA+ no lo iba a hacer no iban a apoyar la declaración. Hay que recordar que ahora el Parlamento exige unanimidad para que se aprueben las declaraciones institucionales.

El resto de grupos, tanto Geroa Bai, como EH Bildu, Podemos e I-E participaron en la korrika a su paso por Navarra y han criticado la iniciativa de Navarra Suma.

Sin embargo, dentro de estos grupos, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado su “rechazo contundente” y ha denunciado la “utilización de la korrika” cuando esta “sólo debe ser” una fiesta de apoyo al euskera. Sin embargo, también ha dicho que expresa “la misma denuncia” contra Navarra Suma, quien a su juicio con su declaración “intenta confundir el todo con una parte”.

BILDU: “CRIMINALIZAR CON NO SE SABE QUÉ PANCARTAS”

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que “Navarra Suma ha tratado de criminalizar una actividad popular en base a que algunas personas hayan podido exhibir no se sabe qué pancartas de acercamiento de presos o no se sabe qué fotografías”.

Sobre la afirmación de Araiz hay que señalar que una de esas banderas de acercamiento de presos se puede ver junto a cargos de Bildu de Navarra en fotos que puso en Twitter la coalición y retuiteó el propio Araiz.

🏃🏼‍♀️🏃‍♂️ Gora Iruñea eta Nafarroa euskaldunak! #Korrika|n ere euskararen aldeko adostasun soziala, herri hitzarmen bihurtzeko konpromisoa hartzen dugu. #Hitzekin eta ekintzetatik, nazio euskalduna #LortuArte! pic.twitter.com/CUe9Uhq25C — EH Bildu (@ehbildu) April 2, 2022

Mikel Buil, de Podemos, ha sostenido que en la propuesta de NA+ “se hace un ejercicio de generalización sobre la Korrika y organización” de este evento que es “tan alegre”, de lo que según destacó son “conductas minoritarias”.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, ha sostenido que “en cualquier evento público siempre hay personas que se salen del tiesto”. “Hace falta un control” por parte de los organizadores para que no suceda, ha dicho, pero ha añadido que “no se puede generalizar” y ha acusado a NA+ de querer “fomentar el conflicto sobre algo que solo ven ellos”.

NAVARRA SUMA

Navarra Suma considera que era necesario rechazar la politización y el “uso de la lengua vasca, lengua de muchos navarros”, introduciendo en la Korrika “reivindicaciones sobre los presos de ETA que nada tienen que ver”. Así lo ha manifestado el que ha sido este lunes portavoz de Navarra Suma, el dirigente del PP José Suárez. Y ha cuestionado la participación en el acto del presidente del Parlamento, Unai Hualde, de Geroa Bai, llevando en sus manos la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca. Suárez ha dicho que se puede defender la lengua vasca con la bandera de Navarra.