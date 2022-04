Un ilustrador bohemio en Londres

"Si quieres dedicarte a la animación y al 3D tienes que salir al Reino Unido o a Estados Unidos”. Este es el consejo que el pamplonés Pedro de la Puente recibió de un amigo. Aunque no tenía ninguna gana de irse al extranjero, le hizo caso. Eligió Londres “por cercanía” y la cosa salió bien. Hace unos meses dejó la empresa de efectos especiales Absolute Post para poner en marcha un nuevo proyecto. Sigue ofreciendo sus servicios a empresas como artista conceptual y a la vez ha puesto en marcha Little Lamplighters (pequeños faroleros), que ofrece clases de dibujo a niños y produce cortos “con valores”.

Pedro de la Puente todavía guarda los dibujos de Harry Potter que hacía con 9 años. “Cuando iba con mi madre y me tocaba esperar en algún sitio, me sacaba un papel y un lápiz y yo era feliz”, recuerda. Eligió estudiar arquitectura pensando que iba a haber mucho dibujo, pero se dio cuenta que no era para tanto. “Se me hizo cuesta arriba y me planteé dejarlo, pero al final tiré para adelante”, señala. Eso sí, en la biblioteca devoraba los libros sobre técnicas de animación. Así fue creciendo su interés por los programas de diseño 3D y efectos especiales.

Cuando consideró que tenía la formación suficiente, se puso a buscar trabajo. En efecto, las grandes productoras estaban en las grandes ciudades: Londres, Nueva York, Los Ángeles... Con espíritu aventurero se fue a Londres y echó el currículo en 60 empresas de efectos especiales. “Mi amigo me explicó que estas empresas suelen contratar a runners, una especie de chico de los cafés, para tareas básicas. A los que veían con potencial les daban más responsabilidades”, explica. El inglés que aprendió en el colegio Irabia-Izaga fue de gran ayuda.

Así entró en Absolute Post, que se dedica principalmente a anuncios publicitarios. “Adidas, FIFA y Maserati y Lidl son algunos de sus clientes”, señala. Tiene un equipo de 7-8 personas en la sección de 3D. “Básicamente se dedican a cambiar fondos y sobreponer imágenes. Un Cornetto suspendido en el aire, un coche al que le cae un rayo o un champú que cae suavemente en la ducha”, relata.

El punto de fuerte de Pedro el dibujo. “Mi jefe sabía que en los briefing y presentaciones era importante que a los clientes les entraran las cosas por los ojos. Así que me encargaba muchos bocetos para los clientes. ‘Piensa cómo hacerlo chulo’, me decía. Aprendí a trabajar muy rápido. Otros compañeros tenían todo el tiempo del mundo para hacer todo perfecto”, señala. Este pamplonés acabó teniendo un roll de concept art o artista conceptual en el que estaba “muy a gusto”.

La pequeña cerillera de Andersen”, señala. Con los ahorros que tenía, decidió dejar el trabajo en Absolute Post para dedicarse a la enseñanza y a la creación como ilustrador freelancer. Ha creado Little Lampligthers, canal de Youtube y pequeña factoría creativa de cursos, dibujos por encargo y producción de vídeos con valores educativos. “Me gusta la imagen del farolero. Creo que todos los artistas debemos aspirar a iluminar a los demás con cada obra que realizamos”, afirma. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a tener otro tipo de inquietudes. “Durante el confinamiento me lancé a dar clases de dibujo a niños de 10 a 14 años por Zoom. Me gustó la experiencia. También hice un corto sobre el cuento de”, señala. Con los ahorros que tenía, decidió dejar el trabajo en Absolute Post para dedicarse a la enseñanza y a la creación como ilustrador freelancer. Ha creadocon valores educativos. “Me gusta la imagen del farolero. Creo que todos los artistas debemos aspirar a iluminar a los demás con cada obra que realizamos”, afirma.

Cedido

DNI