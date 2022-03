NA+ considera "antidemocrática" la "designación" de Aramburu al frente del Intergrupo del Sáhara

Navarra Suma ha rechazado la "designación antidemocrática" de Isabel Aramburu (Geroa Bai) como coordinadora del Intergrupo parlamentario navarro Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui. Aramburu ha sustituido al socialista Carlos Mena, que dimitió la semana pasada tras el giro dado por el PSOE en su postura sobre el Sáhara Occidental.

En un comunicado, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP ha asegurado que se ha tomado una decisión sin que se haya votado, algo “del todo inconcebible”. Ha pedido ya un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y que hasta que no se aclare, no se tramite la designación de Aramburu. Si no se rectifica lo ocurrido, se replanteará seguir en el Intergrupo, ha advertido.

ASEGURA QUE NO HA HABIDO VOTACIÓN

Navarra Suma ha explicado que “una minoría de 19 parlamentarios” de los 50 que tiene la Cámara ha decidido dar “el visto bueno” a que “quien hasta ahora era la subcoordinadora del Intergrupo, Isabel Aranburu, se proponga a sí misma como nueva coordinadora”. Se refería a Geroa Bai (9 parlamentarios), EH Bildu (7), Podemos (2) e I-E (1). Ha señalado que se ha ignorado a Navarra Suma, que cuenta con 20 parlamentarios, ya que el PSN (11 escaños) ha decidido mantenerse al margen. “Hemos trasladado nuestra disconformidad en la reunión y hemos pedido que se llevara a cabo una votación, pero el resto de los grupos no lo han aceptado y han seguido adelante con la decisión” ha agregado.

Para Navarra Suma, lo sucedido “es una auténtica vergüenza y muestra la falta de respeto por los cauces democráticos y el desprecio al grupo mayoritario que representa al 40% del Parlamento”.