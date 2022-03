Navarra aprueba un modelo único de tarjeta para aparcar en plazas de discapacidad

Algunas tarjetas para aparcar en plazas de discapacidad están escritas a bolígrafo, otras a máquina de escribir y muchas incluso vacías. No existe en Navarra un modelo único de tarjeta, algo que durante muchos años ha facilitado el fraude en su utilización. Pero esto va a cambiar a raíz de la Orden Foral que ayer publicó el Boletín Oficial de Navarra y que establece un modelo único de tarjeta para toda Navarra. Hasta ayer, esto dependía de cada Ayuntamiento, ya que la Comunidad foral era la única que no había legislado al respecto.

El Gobierno enviará próximamente a todos los titulares una carta con las principales novedades. Entre ellas figura que cada tarjeta se concederá por periodos de 5 años renovables y que las tarjetas actuales seguirán vigentes, si bien los titulares contarán con un año de plazo para solicitar la nueva tarjeta. Otra novedad es la creación de una base única en Navarra con un registro que pueda ser consultado por todas las policías.

Para Juan Larreta, impulsor de #okupasmotorizados (iniciativa que denuncia abusos en estas plazas), ayer era un día de satisfacción. No solo porque se hacía realidad una vieja reivindicación, sino porque aquel texto que entregaron al Gobierno foral en febrero del año pasado, como borrador de la actual Orden Foral, por fin tomaba cuerpo legislativo. “Es destacable que el Gobierno haya sido consciente del problema que hay y que haya atendido nuestra iniciativa. Ahora solo falta que también las policías locales y forales actúen en consecuencia y acabemos, entre todos, con los #okupasmotorizados”, valora Larreta. El propio texto de la norma recoge que busca impedir “el uso de tarjetas no válidas, fotocopiadas, incompletas, escritas a mano, sin numerar, permanentes, sin fecha de validez, sin identificación...”.

Larreta detalla que en el nuevo formato de tarjeta, la fecha de caducidad figura en la parte superior, lo que hace más visible cualquier intento de fraude. El nuevo registro también ayudará a que policías de una localidad que observen la tarjeta de otro Ayuntamiento puedan verificar su uso correcto de una manera más directa. En caso de no cumplir con las obligaciones, la norma contempla la retirada de la tarjeta durante 6 meses y su cancelación si el incumplimiento es reiterado. Para Larreta, este último asunto es delicado, ya que se puede acabar penalizando a la víctima, no al infractor. No obstante, subraya que la gran mayoría de titulares hacen un uso lícito de la tarjeta. “Pero ese pequeño porcentaje que no lo hace nos produce vergüenza ajena al colectivo”.