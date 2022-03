Chivite asegura en plena crisis que la economía navarra va a seguir creciendo en 2022

María Chivite ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que pese a la situación actual, “la economía navarra va a seguir creciendo este año”. Ha puntualizado que ese aumento no será el previsto inicialmente. La presidentaha asegurado este jueves en el que pese a la situación actual,. Ha puntualizado que ese aumento no será el previsto inicialmente.

Así ha respondido a EH Bildu, que en el pleno de control al Gobierno ha preguntado si el Ejecutivo prevé ante esta crisis una “bajada masiva de impuestos”.

”SERÍA UNA TEMERIDAD”

La presidenta, como ya trasladó el pasado viernes a los grupos parlamentarios, ha insistido en que no habrá una bajada masiva de tributos en Navarra “como plantea el PP”, porque sería “una temeridad”. “Si no tenemos recursos suficientes no podemos sostener los servicios públicos”.

AYUDAS Y SIN RECORTES

La presidenta ha destacado que habrá que dar ayudas a las familias en situación más vulnerable, ayudas puntuales a empresas que lo necesiten y a los sectores más afectados. “Pero el dinero no cae del cielo, no podemos endeudarnos sin límite y comprometer el futuro de las nuevas generaciones”, ha subrayado, para recalcar que el Gobierno tampoco va a realizar “recortes” en el gasto público.