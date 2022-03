La administración de la vacuna de refuerzo frente a la covid se estanca

administración de la dosis de refuerzo de la vacuna frente al estancando en Navarra desde hace semanas y, además, los expertos no prevén que la cobertura aumente de forma importante. La semana pasada, por ejemplo, se administraron en total 4.055 dosis de vacunas frente a las 11.183 hace cuatro semanas. Lade laal coronavirus , en gran parte de los casos la tercera dosis, se hadesde hace semanas y, además, los expertos no prevén que la cobertura aumente de forma importante. La semana pasada, por ejemplo, se administraron en total 4.055 dosis de vacunas frente a las 11.183 hace cuatro semanas.

La cobertura de la dosis de refuerzo ha sido muy importante por encima de 60 años, con porcentajes que rondan o superan el 90%. En la cohorte de 50-59 se reduce al 73% y entre 40 y 49 alcanza al 56% del colectivo. Y es por debajo de 40 años cuando los porcentajes caen: solo uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 29 años se ha puesto la dosis de refuerzo y un 37% entre 30 y 39 años.

Aurelio Barricarte, jefe de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública, destaca las coberturas “excelentes” en población de más riesgo, por encima de 60 años. Por debajo de esta edad, apunta a varios factores que explicarían la menor inoculación de este pinchazo frente al covid.

MENOS TEMOR

De entrada, las personas que pasaron la infección durante la sexta ola, más de cien mil, tienen que esperar cinco meses para la nueva inoculación, salvo que la precisen antes en cuyo caso se podría administrar un mes después del diagnóstico. Este tiempo comenzaría a partir de abril, aproximadamente. Pero los especialistas no esperan un rebote en la cobertura al pasar ese periodo. La razón fundamental es que, a estas alturas de la pandemia, “hay menos temor a la enfermedad”. “Si se ha perdido el miedo la motivación para vacunar es menor”.

Así, los jóvenes han visto cómo muchos mayores han pasado la enfermedad de forma leve y, dada la menor gravedad en los menores de 40, el balance riesgo-beneficio no se inclina por el segundo debido a que la inmensa mayoría ya tienen la pauta completa. “Entiendo que a un joven no le preocupe pasar un catarro”, subraya Barricarte. Además, tampoco encuentran beneficios respecto a cuarentenas y aislamientos, que se han eliminado.

Junto a estos factores, en estos meses la movilidad es menor. “Veremos que pasa en Semana Santa ya que si una persona quiere viajar tendrá que ver los requisitos de cada país”. Algunos se vacunarán por este motivo, añade, pero de momento tampoco se esperan muchos. Y Barricarte añade otra reflexión y es que las personas que han pasado la enfermedad tienen inmunidad mixta, es decir la que proporciona la vacuna y la adquirida naturalmente tras la infección, por lo que no ven la necesidad de una nueva dosis. De hecho, las autoridades sanitarias no han insistido en la vacunación de refuerzo por debajo de 40 años. “Si se presiona con la dosis de refuerzo cuando la población no siente esa necesidad lo único que encuentras son reacciones en contra”, añade. “Si no hay hospitalizaciones, se quitan controles en la transmisión o no se aísla ¿por qué vacunar más?”, indica.

VUELTA A FOREM

Salud va a cerrar, al menos de momento, el vacunódromo del Seminario de Pamplona, que se abrió el 16 de diciembre y donde se han administrado 126.923 vacunas. En función de necesidades futuras, se mantiene la posibilidad de volver a habilitar estas instalaciones para vacunar.

Pero desde el lunes 28 de marzo, las personas que quieran vacunarse deberán acudir a Forem. La cita previa se solicita por los cauces habituales. También se traslada a este centro la línea de vacunación de primeras dosis sin cita. En principio, se mantiene la vacunación por las tardes, de 15.00 a 21.30 aunque según la demanda se abrirá algunas mañanas.