La Asociación contra el Cáncer financia 10 proyectos con 1,2 millones

Navarra entregó este martes 22 de marzo 1,2 millones en ayudas a diez investigadores que van a desarrollar distintos proyectos para avanzar en tratamientos. Estas investigaciones son parte de los 525 proyectos en los que intervienen más de mil investigadores del país con unos fondos de 92 millones. La Asociación Española contra el Cáncer enentregó este martes 22 de marzoa diezque van a desarrollar distintos proyectos para avanzar en tratamientos. Estas investigaciones son parte de los 525 proyectos en los que intervienen más de mil investigadores del país con unos fondos de 92 millones.

“El apoyo de la AECC supone uno de los mayores impulsos del sector privado hacia la financiación”, indicó Juan Franco Pueyo, presidente de la AECC en Navarra. Y destacó la importancia de la investigación de cara a tener “más oportunidades de curación”. Este año se celebra el 50 aniversario de la Fundación Científica que vela por el impulso de la investigación, recordó.

Según Franco, el último informe sobre la inequidad ante el cáncer ha puesto de manifiesto desigualdades que afectan a tres ámbitos. Por un lado, el socio-económico, ya que se estima que un 35% de los costes de la enfermedad corren a cargo de los pacientes y sus familias. “No todo el mundo tiene recursos y no es igual cuando tienes baja o apoyo familia”. Por otro lado, hay diferencias geográficas, en ámbito como cuidados paliativo, cribados, etc. “A veces el código postal es más importante que el genético”, dijo. Por último, en investigación se suele favorecer a los tumores más frecuentes pero cada vez se destinan más recursos a tumores menos frecuentes.

COLABORACIÓN

Rafael Martínez-Monge puso de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo para avanzar. El especialista de la Edurne San José, investigadora del Cima que trabaja en el cáncer de vejiga metastásico, destacó que el futuro es “prometedor” gracias a nuevos tratamientos y Marta Alonso, de la CUN, que estudia virus modificados capaces de destruir células cancerosas en tumores cerebrales infantiles, apostó por superar las barreras y seguir avanzando en investigación. Durante el acto de entrega de las ayudas,puso de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo para avanzar. El CUN , que evalúa la combinación de radioterapia con nuevos fármacos contra las recaídas en cáncer de mama, apuntó que las cantidades que se destinan a investigación son “insuficientes”. “Uno de los primeros indicadores de valor de un país es el dinero que destina a investigación. Hay que mejorar”, apuntó. Y puso como ejemplo el empuje de la AECC en este terreno., investigadora delque trabaja en el cáncer de vejiga metastásico, destacó que el futuro es “prometedor” gracias a nuevos tratamientos y, de la CUN, que estudia virus modificados capaces de destruir células cancerosas en tumores cerebrales infantiles, apostó por superar las barreras y seguir avanzando en investigación.

Juan Franco Pueyo: “El cáncer avanza pero también mejoramos la lucha”

Juan Franco Pueyo sustituye desde hace un mes a Francisco Arasanz al frente de la Asociación Española contra en el Cáncer en Navarra. Natural de Zaragoza, pero afincado en Navarra desde hace treinta años, 59 años y soltero, es profesor titular de Gestión de Empresas en la UPNA. Aboga por recuperar los niveles de atención previos a la pandemia y apuesta por la investigación como forma de vencer la enfermedad en un marco en el que la incidencia crece un 5% anual pero la supervivencia aumenta un 3,3% en hombres y 2,16% en mujeres. “El cáncer avanza pero nosotros también mejoramos la lucha”.

¿Cómo accede a la presidencia?

Apostaron por mi y estoy encantado. La labor de la asociación me entusiasmó. No tenía relación con este mundo ya que tengo más experiencia en gestión de organizaciones, de equipos. La asociación tiene cubierta la parte científica y buscaban un perfil de gestión organizativa.

¿Qué retos afronta?

Esta asociación es la historia de un éxito porque tiene gran implantación en la sociedad. Pretendo aportar mi experiencia con el fin de sacar el máximo beneficio para los pacientes con cáncer.

Han indicado que la incidencia sigue aumentando.

Sí. Un 5% al año. No son buenas noticias pero para eso estamos aquí porque se puede atajar mediante la investigación, con tratamientos, prevención, detección...

Tras la pandemia hay entidades que refieren retrasos diagnósticos y en revisiones ¿Han recogido en la AECC este problema?

Sin duda. Todos somos conscientes de que el coronavirus se puso por delante de todo y la atención presencial prácticamente desapareció. Esto ha hecho que muchos seguimientos se vean ralentizados y campañas de detección precoz. Uno de los mayores retos es volver a los estándares previos a la pandemia.

¿El reto se centra en el diagnóstico precoz?

En el diagnóstico y en tratamiento. Las revisiones y cribados son muy importantes pero también los tratamientos, entre ellos los psicológicos que son esenciales. Es uno de los ejes de la AECC.

¿La pandemia ha impacto psicológicamente más en estos pacientes?

Claro. Ha sido mucho más duro para estos pacientes, cuando han sido difíciles las visitas de familiares, etc. Es otro gran reto. No solo recuperar la situación anterior sino tratar de superarla aunque no se ha parado de trabajar.

Han comentado que existen desigualdades. ¿A qué se refiere?

Hay personas que necesitan logopedas, dietistas, fisios...Navarra tiene una situación envidiable por todo lo que realiza el sistema público pero siempre quedan cosas por hacer. Existe desigualdad. No es lo mismo el diagnóstico cuando se tiene familia y recursos que quien no tiene derecho a una baja laboral remunerada y está solo. La realidad es dura de por sí pero, además, hay que ayudar al que está solo o alejado de los centros de tratamientos.