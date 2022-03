Trabajadores de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se concentran en Pamplona para pedir personal y recursos

Trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) se han concentrado este martes en Pamplona, frente a la sede de la ITSS, en el Paseo de Sarasate, para exigir al Ministerio de Trabajo y Economía Social que cumpla el acuerdo alcanzado este año con los sindicatos para aportar más personal, material y recursos.

La movilización ha sido convocada por organizaciones sindicales en todos los centros de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España como paso previo a la convocatoria de una jornada de huelga prevista para el 30 de marzo.

Concretamente, la concentración de este martes es una "primera medida de presión para ver si así se consigue evitar la huelga del día 30", según ha manifestado a los medios de comunicación el coordinador de la Administración General del Estado de CC OO, Víctor García.

"Se llegó a un acuerdo con el Ministerio para mejorar las condiciones de los inspectores de trabajo y personal administrativo y técnico, pero ese acuerdo no se ha cumplido. Lo que pedimos es que ese acuerdo se cumpla", ha indicado García, que ha añadido que dicho acuerdo contemplaba un aumento de personal, de material y de recursos.

Según ha explicado, el hecho de no contar con "inspectores suficientes para tratar todos los temas hace que no se pueda llegar a todos bien y que haya listas de espera". "Si no hay inspectores, no puedes ocuparte de los casos, y si te ocupas, te ocupas más tarde", ha afirmado, tras añadir que la edad de los funcionarios del sector "es muy alta" y cuando se jubilan "no se van reponiendo" esas plazas.

Tras apuntar que en Navarra hay cerca de 30 inspectores de trabajo, García ha pedido que "la Administración cumpla lo que promete a los sindicatos". "La falta de personal hace que no llegues a todos los casos y si llegas, llegas más tarde. Vas a tener más lista de espera o no vas a llegar a todos los sitios", ha incidido.

En un comunicado, CC OO ha advertido de que "el servicio público que debe garantizarse desde esta institución puede entrar en claves de fracaso" y que "se cumplen todas las condiciones para poner en marcha las medidas pactadas", que son "necesarias y son urgentes".

"Son coherentes con el plan estratégico de la Inspección 2021-2023, cuentan con financiación en el presupuesto aprobado al organismo en este ejercicio, y nadie puede poner en duda en estos momentos la centralidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su importancia en un mundo laboral cada vez más complejo", han apuntado.

En otro comunicado, los sindicatos y organizaciones convocantes (CCOO, CIG, CSIF, FESESS, Sindicato de Inspectores de Trabajo, SISLASS, UGT y UPIT) han criticado de forma conjunta que "tras ocho meses de espera, solo se concreta el incumplimiento del Gobierno del acuerdo adoptado el pasado 7 de julio que recogía una serie de medidas fundamentales para salvar el funcionamiento de la ITSS".

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social "sufre una acumulación de déficit que colocan su actividad al borde del fracaso", ya que "se carece de la plantilla necesaria, se carece de los recursos técnicos y materiales fundamentales".

Aunque, por parte de las organizaciones convocantes se ha mantenido una posición "excepcionalmente moderada" en lo que se refiere "a las exigencias de aplicación de un acuerdo que ya tiene 8 meses de retraso", se ha llegado a un punto "donde solo puede concluirse la voluntad del gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla".

"No podemos permanecer en silencio cuando, por un lado, el ministerio y otros órganos de este gobierno ensalzan el papel de la ITSS y el trabajo que desde esta institución debe abordarse en el futuro, y por otro, se olvidan de reforzarla y desprecian las medidas esenciales que se habían acordado como primer paso para superar los déficit existentes en este organismo", han criticado.

Además, han considerado que "sorprende de aún más, si cabe, la debilidad de los máximos responsables del ministerio de Trabajo y Economía Social, que renuncian a defender un acuerdo que ha sido suscrito por ellos, avalado por la propia ministra, y que responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debiera servir para construir la institución que este país necesita en este siglo XXI".