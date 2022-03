En Navarra se presentaron más de cuatro denuncias diarias por violencia machista en 2021

La Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona, Guardia Civil y Policía Nacional recibieron en 2021 un total de 1.639 denuncias por violencia machista (un 5,81 % más que el año anterior), lo que supone más de cuatro denuncias diarias y en torno a 135 denuncias al mes.

Del total de 2021, la Policía Foral recibió 667 denuncias, ha informado este jueves en conferencia de prensa la directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad (INAI), Eva Istúriz, quien ha apuntado que, en enero de 2022, fueron 136 las denuncias presentadas en los cuatro cuerpos policiales.

Además, el INAI, a través de los Equipos de Atención Integral a las Víctimas (EAIV) de violencia machista y sus hijos e hijas menores de edad, atendió el año pasado a 1.085 mujeres y 68 menores.

De estas, 126 fueron derivadas a centros de urgencias, 11 a casas de acogida y 7 a pisos-residencia, junto a sus hijas e hijos (en total 135 menores). Son un 8,39 % más de mujeres que en 2020.

Istúriz ha recordado que para acceder a dicha asistencia no es necesario que exista una denuncia: "Somos conscientes de lo difícil que para muchas mujeres resulta dar ese paso. No obstante, la denuncia es la herramienta para hacer que los delitos de violencia contra las mujeres no queden impunes”.