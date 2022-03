El miedo arrasa con algunos alimentos en Navarra

Hace justo ahora dos años los consumidores se sumían en una histeria colectiva ante el inicio del confinamiento y arrasaban los supermercados. El papel higiénico fue el exponente de aquellas compras de pánico. En este momento está ocurriendo algo similar. Llámese miedo, psicosis o, simplemente, ‘por si acaso’, pero lo cierto es que en un recorrido realizado ayer por la mañana en seis supermercados e hipermercados de Pamplona y Comarca se veían ‘calvas’ en las estanterías de casi todos ellos. No solo escasea, o falta, aceite de girasol, también algunas marcas de aceite de oliva, harina, pasta, azúcar, leche y conservas, entre otros alimentos.

¿Qué está pasando? Al preguntar a personal de caja o que se dedica a reponer por la falta de referencias confirman que algunas personas están haciendo un acopio desmesurado de alimentos no perecederos. Achacan el acaparamiento a una conjunción de circunstancias, una especie de tormenta perfecta. Unos apuntaban a la guerra de Ucrania al hablar del aceite de girasol. Otros, contaban que el consumidor, ante la cascada de aumentos que soporta su bolsillo (luz, comida, carburante, etc), carga la cesta de alimentos con fecha de caducidad larga como manera de ahorrar unos euros ante una previsible subida en el actual contexto inflacionista. Y otra explicación que ofrecían era el temor al desabastecimiento por el paro indefinido del transporte.

“LA GENTE ESTÁ HISTÉRICA”

Nada más levantar la persiana, en el hipermercado Carrefour se apreciaba que faltaban referencias (sobre todo de su marca blanca) de pasta, de conservas de caballa y atún en aceite de girasol, de papel higiénico, pan de molde integral y leches, entre otros. No había ni gota de aceite de girasol. Al inicio de los pasillos se habían colocado carteles donde se leía: “Como consecuencia de la huelga de transporte estamos teniendo problemas de suministro en algunos productos. Esperamos normalizar la situación lo antes posible”.

Sara Legasa era una de las clientas : “He venido a comprar pero no he cogido lo que quería porque no hay. No hay harina normal, que uso para hacer el pan en casa. Y tampoco hay los garbanzos ni los espaguetis que utilizo, pero he cogido vinagre y otras cosas que no pensaba por si acaso”. Ivanka Arizanova estaba en la zona del aceite. “Venía a por aceite de girasol, pero han arrasado con todo. Antes de venir aquí he ido antes al Aldi de Landaben y tampoco hay. No lo uso mucho, pero quería un par de botellas. ¡Estamos como cuando la pandemia con el papel higiénico!”

Cerca de las 10 de la mañana, en el Eroski de la avenida Rascacielos, de Barañáin, la estantería con la harina de trigo y el aceite de girasol estaban vacías. “Ayer (por el lunes) llegaron unas 100 botellas de aceite de girasol y hoy ya no queda ni una . La gente se lleva mucho de todo y no deja para los demás. También el papel higiénico se nos gasta antes. A ver si no hay problema estos días con los camiones”, decía una empleada de la caja.

En el Lidl recién remodelado de Cordovilla no había ni gramo de azúcar ni de aceite de girasol y escaseaba el atún en aceite de girasol y algunas referencias de pasta. “ “La gente coge mucho. Será el miedo, que quieren tener en casa muchos. Aceite de girasol ya no importan”, contaba con una acento del este.

En el hipermercado E. Leclerc se observaba un cambio. El ‘hall’ que hay nada más entrar ya no ofertaba las clásicas conservas, galletas y detergentes. Toda esa zona estaba llena de ropa. En este centro no había problemas de aceite de girasol. Dominaba la marca navarra Urzante, a 3,89 euros el litro y a 12,30 la garrafa de 3 litros. “La semana pasada se puso un límite de 5 litros pero desde el lunes se ha eliminado la restricción”, contaba un reponedor. Luis Milla González buscaba un par de botellas. “Gastamos siempre de Mendía de Arróniz, pero para la freidora, el de girasol”, contaba. “Creo que se está haciendo una bola con la compra como cuando la pandemia y eso no es bueno porque los precios suben, pero el miedo es libre”, comentaba.

En el pasillo de la pasta, una reponedora, al ser preguntada si estaban teniendo problemas de abastecimiento, contestaba: “La gente está histérica. Se llevan diez paquetes de una sopa, diez de otra y diez más por si acaso y luego que suben los precios”, decía con gesto de resignación.

En el Mercadona de Mutilva también había aceite de girasol, a 2,50 euros el litro de su marca y a 12,40 la garrafa de 5 litros. Faltaba harina para bizcocho y harina de trigo y alguna referencia de aceite de oliva. “La harina lleva varios días sin venir. La gente se ha vuelto loca. Desde la semana pasada algunos hacen compras de 300 y pico euros de legumbres, pasta, leche.... Recuerda a lo ocurrido en la pandemia”, opinaba una cajera.