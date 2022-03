El Sindicato Médico insiste en que Navarra es "incapaz" de atraer profesionales

"Navarra tiene menos médicos que hace quince años y somos incapaces de captar y retener profesionales". Así lo han indicado representantes del Sindicato Médico de Navarra, que han alertado en el Parlamento foral sobre la necesidad de facultativos y la "insuficiencia" de las acciones que toma la Administración para mejorar.

Los responsables del sindicato afirmaron que es preciso mejorar las condiciones retributivas y laborales del colectivo ya que la situación "es la que es" y otras comunidades autónomas ya están trabajando en medidas para retener profesionales, como contratos a la carta. "La tendencia de los médicos jóvenes es irse de la Atención Primaria. No la quiere nadie", dijo Juan Ramón Sanchiz. Y añadió que es preciso "completar las plantillas" pero no de cualquier manera sino con calidad. Según los últimos datos de que disponen, hay 19 plazas de médico de familia sin cubrir y otras 16 de pediatría en Atención Primaria y también se han detectado problemas de falta de especialistas en los hospitales de Tudela, por ejemplo en Radiología, Nefrología y Anatomía Patológica; y en Estella, tanto en Medicina Interna, como en Dermatología y Radiología.

En este sentido, Jesús Soria indicó que en los últimos tres años se han formado 17 pediatras en Navarra. De ellos, 7 se han ido y 10 se han quedado a trabajar en la Comunidad foral pero solo tres en el ámbito de Atención Primaria.

Por ese motivo, desde el sindicato alertaron de que el déficit de profesionales irá más allá de 2027. "Estamos en un cambio generacional. Es posible que no se queden todos los residentes que se están formando aquí", insistieron.

Desde el sindicato aseguraron que hay médicos, en línea con los datos de la Organización Médica Colegial. Según esta entidad, en los últimos nueve años se han marchado 17.500 médicos a trabajar al extranjero. Además, en todas las últimas OPE realizadas en Navarra ha habido más aspirantes que plazas. En concreto, dijo, se han presentado 480 médicos de familia para 107 plazas y 75 pediatras para 34 y en todas las especialidades hospitalarias ha habido más especialistas que plazas.

Los representantes sindicales criticaron la ausencia de contrataciones por parte de la Administración. De hecho, durante la pandemia de cerca de mil contrataciones realizadas en Salud únicamente 18 han sido de médicos, apuntaron.

Soria insistió también en que las plazas sin cubrir, la escasa contratación de facultativos, no cubrir las ausencias o no limitar las agendas conllevan una fuerte sobrecarga para los profesionales. Así, los informes del servicio de Prevención de Riesgos Laborales son "devastadores", añadió. Y criticó que llevan más de un año pidieron que se convoque la Mesa de Sobrecarga para tratar este problema.

Según una encuesta realizada por el sindicato, un 80% de los profesionales afirman que sufren sobrecarga y un 87% añaden que influye en su salud hasta el punto de que un 14% se cogió la baja durante el año pasado. "Llevamos décadas de maltrato laboral y profesional", insistió.

Los representantes del sindicato destacaron que, según distintos estudios, las quejas de los ciudadanos han aumentado un 27% entre 2018 y 2021 y las listas de espera se han duplicado entre julio de 2019 y diciembre de 2021. "Las listas de espera se pueden relacionar con falta de médicos ya que en ellos recae esta atención", dijo. Este deterioro del sistema ha supuesto un incremento de los seguros privados del 65% entre 2012 y 2020 y un aumento del 30% en las concertaciones con centros privados.

"La Administración dice que no hay médicos y que no se puede hacer mucho. Intentan acciones pero no son suficientes". Más concretamente, indicaron que las OPE en Navarra son menores que en otras comunidades y tardan mucho tiempo en resolverse. "Ahora está en proceso la de 2017".