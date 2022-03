Miguel Sanz no ve riesgo de ruptura en UPN y no comparte la iniciativa de Sayas y Adanero de crear una plataforma

expresidente del Gobierno de Navarra y de UPN, El Miguel Sanz , ha afirmado que no ve riesgo de ruptura "en absoluto" en UPN tras la expulsión temporal de los diputados Sergio Sayas García Adanero , que a su vez han decidido crear una plataforma para "canalizar" los apoyos que están recibiendo.

Amejoramiento del Fuero, Miguel Sanz ha considerado que no hay riesgo de ruptura en UPN y ha señalado que él ya tiene "experiencias pasadas, ya ocurrieron cosas de esas características cuando UPN se desgajó y se creó un nuevo partido que fue el CDN entonces de Alli y Alli estaba de presidente del Gobierno". "UPN siempre ha salido a flote, es un partido que está muy enraizado en la sociedad, muy unido al fuero y al sentimiento y a la identidad de este pueblo", ha destacado. En declaraciones a los medios antes de asistir a una jornada organizada por UPN sobre el

Sanz ha afirmado que Sayas y Adanero "están en su perfecto derecho" de haber creado una plataforma, "pero como es lógico no comparto esta iniciativa porque lo que nos sobran en Navarra son plataformas de carácter cívico". "Yo, por cierto, pertenezco a una de ellas, que se llama Sociedad Civil Navarra, y creo que es difícil superar el trabajo o hacer otra iniciativa de la mismas características, porque es suplantarse. Si quieren crear una plataforma pues que se apunten a alguna de las que hay", ha planteado.

Tras ello, ha apuntado que, "en vez de plataforma deberían llamarse de otra manera, porque creo que es el origen de lo que puede ser un partido que también están en su derecho, que no sé si concurrirá o no a las elecciones, o al final se integrará en alguno de los partidos que ya existen y que van a concurrir en las elecciones". Preguntado acerca de en qué partido podrían integrarse, Sanz ha dicho que, "ellos sabrán, no puedo saber dónde van a ir parar".