Navarra Suma pide al Gobierno que aborde las políticas sobre euskera teniendo en cuenta la zonificación

Navarra Suma Iñaki Iriarte ha pedido este jueves al Gobierno foral que tenga en cuenta la zonificación lingüística de Navarra en la elaboración del segundo Plan Estratégico del Euskera y la presidenta del Gobierno de Navarra realidad sociolingüística y la voluntariedad de las personas. El parlamentario deha pedido este jueves al Gobierno foral que tenga en cuenta lay la presidenta del Gobierno de Navarra , María Chivite , ha afirmado que el Ejecutivo foral aborda este asunto desde lay la voluntariedad de las personas.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, Chivite ha afirmado que el Plan Estratégico todavía está en fase de borrador y ha señalado, como ha hecho otras veces, que "cualquier medida en torno al euskera pasa por el respeto a la realidad sociolingüística, al conjunto de leyes, el respeto de la decisión de cada persona, por tanto de la voluntariedad, y la oferta pública de educación que hay en el conjunto de Navarra".

De hecho, en el aspecto educativo, Chivite ha señalado que no existe la zonificación para aprender euskera, sino que es algo que depende simplemente de la demanda voluntaria de los padres y madres para que sus hijos aprendan euskera.

"Para pertenecer a una formación política que no aprobó la ley del euskera ni la zonificación lingüística, lo defiende con mucho vigor", ha dicho Chivite a Iriarte. "No sé qué problema tiene en que la gente de forma voluntaria aprenda euskera, porque no hay zonificación para la oferta educativa", ha dicho.

En todo caso, la jefa del Ejecutivo ha insistido en que el Plan Estratégico del Euskera todavía está en fase de borrador y que el enfoque del Gobierno para este ámbito viene recogido en el acuerdo de legislatura, donde se expresa "el principio de realidad sociolingüística y voluntariedad".

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha afirmado que "dentro del Gobierno hay distintos puntos de vista sobre política lingüística y como leal opositor me interesa saber de qué estamos hablando, ante qué postura estamos".

Según Iriarte, "cualquiera que lea el borrador del Plan Estratégico se encontrará con la ausencia de referencia al espíritu de la ley foral del euskera, al principio de la zonificación, que es la división de Navarra entre zonas, algo que se establece no para mantener el euskera en un gueto, sino por un criterio de sentido común, porque refleja la realidad de Navarra, que es muy diversa".

Así, ha dicho que le "preocupa que se pase por alto un principio tan sensato como el de la zonificación, que para los nacionalistas es un principio nefasto". Por ello, ha pedido al Ejecutivo que "no se olvide de ese principio, que no se avergüence de él, que no lo meta en un cajón, que no lo convierta en algo irrelevante".

Se incrementa en un 14,5% el porcentaje de personas adultas que aprenden euskera

incremento del 14,5% en el número de personas inscritas en los distintos cursos de aprendizaje, alcanzando en 2020 las 5.229. La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo , ha asegurado que los hablantes de euskera que en los últimos años ha ganado Navarra proceden, "en una parte significativa", de la franja adulta y que desde 2016 a 2020 se ha producido unen el número de personas inscritas en los distintos cursos de aprendizaje, alcanzando en 2020 las 5.229.

Así lo ha manifestado este jueves en el Pleno, en respuesta a una interpelación sobre política general de euskaldunización y alfabetización de adultos formulada por EH Bildu.

pandemia "también ha tenido sus estragos en esta cifra de personas inscritas". Ollo ha añadido que desde 2016 "ha crecido el número de alumnos que aprenden euskera en los centros de euskaldunización de adultos", aunque la"también ha tenido sus estragos en esta cifra de personas inscritas".

"En el último curso, la pandemia ha tenido sus efectos en toda enseñanza de adultos, también en euskera, y aunque ahora todavía no contamos con datos definitivos del curso 21-22, parece que se ha recuperado la tendencia de años anteriores al Covid", ha señalado la consejera.

Según ha manfiestado Ollo, el mayor número de personas se inscribe en euskaltegis de iniciativa social, en torno al 40%, aunque también hay cerca de un 40% en los centros públicos Zubiarte y Euskarabidea. En este último centro es "significativo" el aumento de la demanda, que ha pasado en cuatro años de 753 a 1.026 alumnos.

Respecto a los recursos públicos que se destinan a la euskaldunización de adultos, ha asegurado que desde principios de la legislatura anterior, cuando los recursos destinados a este fin, 131.867 euros, eran "insuficientes para satisfacer los derechos de los ciudadanos", se ha mejorado la financiación de los euskaltegis, alcanzando los 1,8 millones en los Presupuestos de 2022, y se han creado becas para estudiantes.

"En 2015 no se contaba con una financiación adecuada y la precariedad del sector era grave. Se ha hecho mucho esfuerzo, pero queda mucho por hacer para garantizar plenamente el derecho a aprender euskera y acercarnos a la gratuidad", ha señalado la consejera Ollo, tras subrayar que, "aunque ha aumentado" el número de personas adultas que quieren aprender euskera, "todavía hay un gran margen de mejora".

Además, ha indicado que se trabaja por "promover acciones de prestigio de esta lengua propia de Navarra", por ejemplo, organizando un acto de inicio de curso académico de enseñanza de euskera a adultos. "Con ello se quiere reconocer y prestigiar el carácter económico y educativo de la euskaldunización de adultos", ha significado.

Igualmente, Ana Ollo ha destacado que "en las últimas décadas ha habido muchos ciudadanos que se han incorporado desde el extranjero a Navarra", y que el aprendizaje de euskera es una "oportunidad de integración en la sociedad".

Tras subrayar que "el castellano y el euskera son lenguas propias y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y usarlas", ha subrayado que en esta legislatura "se ha continuado el camino iniciado en la anterior, reforzando el ámbito de la euskaldunización y alfabetización de adultos y, como se recoge en la Ley del Euskera, poniendo las bases para que sea un derecho efectivo de los ciudadanos".

"El euskera necesita recursos adecuados y las personas que lo hablan, espacios para su uso", ha concluido la consejera, tras apostar por "desterrar enfrentamientos" en este ámbito.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha destacado la importancia de que "los adultos que lo deseen por propia voluntad puedan ver garantizado el derecho que tienen a aprender euskera, y que esto se haga en las condiciones lo más adecuadas posibles". Tras asegurar que es "una cuestión de justicia", ha asegurado que "no es aceptable" que se tenga que pagar para poder realizar ese derecho. "Estamos hablando de derechos, no de caprichos", ha corroborado.

Iñaki Iriarte (Navarra Suma) ha compartido la necesidad de que la oferta sea "lo más efectiva posible", si bien ha cuestionado que deba ofrecerse de forma gratuita, a diferencia de otras lenguas como el inglés. "Debe ayudarse a los adultos a aprender euskera, pero cuidado con desentenderse de los navarros que no sienten interés por el euskera, legítimamente, y que sí quieren o necesitan aprender otras lenguas", ha advertido.

Inma Jurío ( PSN) ha destacado la "apuesta clara" del PSN por esas políticas públicas destinadas a fomentar que toda persona adulta tenga derecho a acceder al conocimiento del euskera, aunque no ha compartido la gratuidad del sistema.

Jabi Arakama (Geroa Bai) ha destacado el aumento presupuestario destinado a este fin, frente a los "cero euros" aportados por UPN, aunque ha señalado que "estamos lejos" de la gratuidad.

Ainhoa Aznárez ( Podemos-Ahal Dugu) ha apuntado que el hecho de que un derecho se recoja en una norma no implica "obligaciones ni imposiciones".

Finalmente, Marisa de Simón (I-E) ha apostado por "respetar el derecho de las personas de Navarra a conocer una lengua y una cultura que es patrimonio de todos, ya que el euskera es una lengua propia".