Salud revisará el proceso de las OPE en Navarra para agilizar plazos y adecuar baremos

Salud quiere revisar todos los procesos de las OPE, en tiempos y formas, para agilizar los plazos y adecuar los baremos, de forma que se contemple el tiempo trabajado en pandemia, entre otros aspectos. Así lo indicó ayer la consejera de Salud, Santos Induráin, que acudió al Parlamento a instancia de Bildu para dar cuenta de “las circunstancias en las que se convocó la última OPE de Enfermería que han derivado en una tasa baja de aprobados”.

La OPE tuvo lugar el 6 de febrero y aprobaron 653 profesionales, un 13,8% de las 4.713 personas que se presentaron aunque había 5.357 inscritas. Se jugaban 424 plazas en el Servicio Navarro de Salud. Además se hizo otra prueba a 51 personas que estaban contagiadas en aquella fecha de las que aprobaron 4. “El número absoluto de aprobados permite prever que las 424 plazas van a cubrirse pero sí es cierto que el porcentaje y diversos comentarios de las personas que participaron da pie a valoraciones sobre el grado de dificultad o adecuación de las preguntas”, dijo.

La consejera no quiso posicionarse sobre esta convocatoria. Sin embargo, sí reconoció que ha sido “controvertida” en el cuándo y en el cómo. Respecto a la fecha, apuntó que el examen se convocó “a la vuelta del verano”, cuando apenas había un puñado de casos de coronavirus y los expertos “no tenían en el radar” una ola de la magnitud vivida.

Según Induráin en todas las OPE hay visiones e intereses diferentes. Y reconoció que muchas enfermeras han tenido que compatibilizar una dedicación “muy fuerte a su compromiso laboral” con la preparación de las pruebas. Por eso, “se han podido sentir perjudicadas en cuanto a las opciones reales para competir por los mismos puestos”.

En esta situación, añadió, se barajó realizar algún cambio en los baremos para computar más la experiencia en la pandemia pero no había margen legal ni temporal, dijo. También se abrió la posibilidad de suspender la convocatoria, una medida que, según Induráin, hubiera generado una “situación compleja”, así como otro tipo de perjuicios y un retraso en el proceso de consolidación.

Pedro Ardaiz, director de Profesionales del SNS, apuntó que la gran participación obedece a que permite entrar en listas. “El índice de personas que lucha por plaza no es el mismo que en otras oposiciones”, dijo. Sobre este aspecto, Induráin consideró que habría que revisar si tienen que ir en la misma OPE el acceso a una plaza y el estar en las listas de contratación. Con todo, recordó que el tribunal de una OPE es un órgano técnico encargado de la preparación del examen, confección de preguntas, corrección y publicación de resultados. “La Administración no puede ni debe intervenir en estas fases salvo para facilitar los medios necesarios”.

En cualquier caso, apuntó que “no hay que perder la perspectiva”. Lo importante, dijo, es que se avanza en la consolidación del empleo. Induráin recordó su apuesta por la Enfermería y por la consolidación de las plantillas.

LA CIFRA

​8,6 por mil habitantes. Es la ratio en Navarra de enfermeras. La media en la UE es de 8,52 y en el país de 5,6.

Patricia Fanlo (PSN): “Algo no se está haciendo bien”

“Un examen mide el nivel de preparación para un determinado puesto en la Administración y no la capacidad de estas personas ni la calidad de la propia titulación de Enfermería”, aclaró Santos Induráin. Sin embargo, las críticas llegaron desde todos los partidos.

“¿Qué está pasando en Función Pública en esta Comunidad?”, preguntó Patricia Fanlo (PSN). “¿Por qué esos exámenes llevan preguntas interminables? ¿Por qué las preguntas que se fallan descuentan? ¿Por qué muchas veces no se ciñen al temario? ¿Por qué se convocan OPE y las plazas no se cubren? Algo no se está haciendo bien”, dijo. Con todo añadió que esta OPE fue consensuada y que el tribunal es soberano. “Desconocemos qué porcentaje de los que se presentaron iban solo a firmar para constar que están en listas”.

Ana Ansa (Geroa Bai) apuntó el “enorme malestar” generado por esta prueba. Indicó que no es la primera vez que hay pocos aprobados y pidió una reflexión así como ajustar los temarios e hilar más fino en las baremaciones. “¿Qué está pasando para que haya tantísimas alegaciones?”.

Cristina Ibarrola (Navarra Suma) criticó que no se paralizase a tiempo. “No da explicaciones. Se dedica a decir que los tribunales son soberanos”, apuntó. “La responsabilidad de que no hubiera enfermeras suficientes para cubrir las necesidades en la sexta ola no era de las aspirantes, era suya, que convocó esa OPE en esas circunstancias epidemiológicas”. Ypidió que no vuelvan a convocar una OPE sin un factor corrector.

Txomin González (Bildu) demandó estudios técnicos sobre la dificultad de las preguntas, temas, etc. “Es básico. Podría confirmar a los candidatos que el examen fue difícil y no son tontos y tontas y que hay preguntas que podrían estar fuera de lo que debería pedirse”. Añadió que el sistema de ingreso en la Administración no es ágil. “La situación es lamentable”, dijo.