Alfonso Bañeres, veterinario: “Volaba en parapente con un águila que crié en cautividad”

¿Cuándo descubre su amor por los animales?

Yo soy veterinario desde que nací. Le quitaba el botiquín del Simca 1000 a mi padre para curar gatos callejeros. Para mí, es el sentido de mi vida. Yo recuerdo que estábamos en Zarautz de vacaciones y un día me desperté por los lametones en la cara de un cachorrito de pastor vasco. Se llamaba Bingo y recuerdo que mi sensación fue indescriptible. Ni bicis ni videojuegos. Aquello era lo mejor. Eso me llevó a mi pasión por los animales salvajes, que es a lo que me dedico en parte. Anestesio a animales salvajes. Desde un murciélago hasta un gorila. Cada animal es un desafío, un reto distinto. Fíjate la diferencia entre uno de 4 gramos y otro de 250 kilos. Y tienes que saber anestesiarlos con los dos.

¿Cuál es el animal más raro que llevó a casa de sus padres?

Un kinkajou.

¿Qué es?

Es un mamífero arborícola sudamericano. Ahora se ha puesto de moda por una película de animación, Vivo. En mi casa ha entrado de todo. He criado nutrias, lobos, tejones, garduñas, jinetas, rapaces... El otro día nos trajeron un lemur, un órix cimitarra, que es una especie de gacela... A la clínica nos llegan muchos animales exóticos.

¿Cómo se puede explicar a alguien que no le gusten los animales el vínculo especial que se crea entre un humano y un perro o un caballo?

Es difícil. En mi familia, mis hermanos nunca han tenido animales hasta el año pasado. Yo que no tenía hijos, pero sí animales, siempre les decía que formaban parte de mi familia. Para mí son como hijos. Y los veo tan indefensos y tan nobles. A un perro le pegas un bofetón y te chupa luego la mano. Nos dan mil vueltas. Hay una frase famosa que dice que hasta que no has conocido el amor de un perro, no has conocido el amor verdadero.

Sí. También se decía que el desarrollo de una sociedad se mide por el amor a sus perros. Pero ahí estaba Hitler con su perrita pastor alemán Blondie, a la que adoraba...

Sí. Y era vegetariano. Es que tampoco significa que porque te gusten los animales vayas a ser una buena persona. Ni al revés. Se puede ser una excelente persona y que no te gusten los perros. Yo he tenido un águila y volaba en parapente con ella.

¿En serio?

Sí. Hicimos un documental. Era un animal que a nadie le dejaba impasible. Eso de silbar al cielo y que viniera un pájaro y se te posara en el puño era indescriptible. Yo salía a volar todos los días con ella. La crié en cautividad, pero volaba cuando quería. Algunos días, estaba hasta 13 horas. Hay que buscar un equilibrio entre la naturaleza del animal y la de las personas. En algunos aspectos son bastante mejores que las personas. Y tenemos que respetarles como animales que son. Yhay que dejar que se desarrollen como animales.

¿Qué sociedades nos dan mil vueltas en el buen trato a los animales?

Las sociedades indígenas. Los animales están integrados. No conciben un entorno humano y otro animal. Si encuentran una cría de mono la amamantan las mujeres de la tribu. Y al mismo tiempo, cazan para comer. Le piden perdón al espíritu del animal, pero los cazan. Eso se ha perdido. Y una sociedad indígena es muy difícil que lleve a la extinción de una especie.

Preside Basati, una asociación dedicada a acoger y proteger a animales abandonados o maltratados. ¿En qué momento decide crearla?

Realmente, lo que hacemos en Basti lo hacemos todos los veterinarios, la inmensa mayoría. Lo que pasa es que nosotros decidimos hace diez años ponerle nombre y hacer un poco visible el trabajo de atender a los animales que no tienen dueño, tanto desde un punto de vista clínico como pericial o judicial. Atendemos a animales sin propietarios. Yesto es importante porque si tuvieran dueño y los atendiésemos gratis estaríamos incurriendo en un delito de competencia desleal. Así que la primera premisa es que no tengan dueño o que sean animales maltratados.

¿Y cómo se articula ese trabajo?

Básicamente damos asistencia clínica y quirúrgica de animales que necesiten un tratamiento. Nuestro lema es que ningún animal se quede sin asistencia veterinaria. La otra gran parte es la pericial. Con todos los casos de maltratos que vemos y que pensábamos que eran cosas del pasado. Por desgracia, no. Hay animales envenenados, ahorcados...

¿La galga Duna?

Sí. Aquí la peritamos. Un caso duro, flagrante y sangrante. Porque sabes que al final no le va a pasar prácticamente nada al que la mató.

Al menos tuvo frente a su puerta esas protestas populares.

Eso es lo más duro que se va a llevar. Él sigue vendiendo panes y bollos. Fue la sociedad la que le castigó. La ley, como mucho, le va a meter una multa y si la cosa va bien, lo inhabilitarán para tener animales. Se le pueden decomisar las ovejas que tiene, que es lo que pretendemos. Una de las cosas que hicimos en Basati fue promover hace unos 7 años una reforma de la ley de protección animal en Navarra. Hasta ese momento, estábamos simplemente con la ley foral del 94, que estaba completamente obsoleta. Eso derivó en una serie de reuniones que desembocaron en la reforma de la ley, que ya se está aplicando. Es la ley foral 18/2019, en la que se han endurecido las penas, como la sanción por tenencia de mascotas invasoras, con penas que van de los 6.000 a los 100.000 euros.

¿Es buena esta ley? ¿Están los animales más protegidos?

Hay una conciencia creciente en la sociedad de que esto es un problema que hay que resolver. No solo a nivel autonómico, sino estatal y también europeo. Esto va parejo al desarrollo de una sociedad más cívica, más evolucionada, para prestar esta atención a los animales. En algunos ámbitos siguen considerándose objetos, a pesar de que la ley los acaba de incluir como seres sintientes. Fíjate tú, en el 2022. Tenía la misma consideración un perro que una bicicleta. Es un pasito y hay una demanda social para mejorar en este campo. Ahora todo el mundo quiere estrenar esta ley, hacer cosas que llamen la atención y que salgan en prensa.

¿Qué situaciones sangrantes hay ahora?

Por ejemplo, el tema de los perros permanentemente atados. Es uno de los aspectos con los que más pesado me puse. Hay perros que nacen, viven y mueren en el mismo metro de terreno.

¿Se penaliza a los dueños con la nueva ley?

Sí. Antes también. Pero nunca jamás se condenó a nadie por esto. Es la forma de maltrato más cruel y más extendida. Ese animal que lleva 10 años en una cadena, aunque yo lo rescate, no voy a poder colocarlo en ninguna casa porque está completamente desequilibrado. Y es una crueldad, una cadena perpetua a un ser inocente. Pero estas cosas no se están persiguiendo. ¿Por qué? Porque no venden.

Está claro que los que amamos a los animales vamos por delante de la ley. ¿Queda mucho camino por recorrer?

Hay dos grandes esferas en las que somos testigos de un maltrato animal cotidiano. Uno es el que es más conocido y que se produce en el entorno rural. Típico perro de caza, que solo sale para cazar, que vive atado, sucio, mal alimentado... Pero hay otra forma de maltrato que es la contraria.

¿El cuidado desmedido?

Sí. Tengo un animal y lo tengo desnaturalizado, como si fuese una persona. Le pongo un abriguito y no toca el suelo. Sale en brazos de casa, le pongo en un árbol y vuelta a casa. O incluso hay perros que no salen del balcón. A mí eso me parece más cruel. Lo que pasa es que como lleva colonia y abriguito parece que no está maltratado. Hay muchas facetas en el maltrato. Ahora, por ejemplo, se quiere poner una edad de jubilación para los perros pastor. A ver, estamos pasando de 0 a 100. Un pastor no maltrata a su perro. Y un cazador que cuida a su perro y lo lleva a cazar, al final, ese animal vive mejor que el mío. Va al campo y caza, y desarrolla su actividad plena como perro de caza.

CAZA Y ARMAS

¿Qué le parece la caza?

A mí no me gusta la caza. Pero entiendo que a la gente le guste. A mí no, pero me encantan las armas.

¿En serio?

Me encantan.

¿Por qué?

No lo sé. Lo he heredado. De hecho, tengo licencia para disparar todo tipo de armas. Tengo un rifle anestésico. Solo dos veterinarios en Navarra tenemos uno. Nunca dispararía a un animal. Pero tampoco estoy en contra de la caza, porque me parece hipócrita comer una pechuga de pollo y decir a un señor no cace un conejo. Sí que estoy en contra de la caza deportiva. Los que matan un animal para hacerse una foto con el trofeo. Si una persona caza una paloma, un conejo o un corzo para comer, yo no tengo autoridad moral para decirle que no lo haga.

Ya. Que igual es menos cruel la muerte de un animal cazado en el campo, en su hábitat, que en una macrogranja...

¡Nada que ver! Un conejo está en el campo comiendo una zanahoria y viene el paisano que lleva cazando toda su vida, que caza cuando debe, pues yo no puedo recriminarle nada. Yo no disfruto disparando a un animal. Pero entiendo que les guste. Y lo deberían reconocer: “Me gusta disparar a los animales”.

Pero eso supone encontrar el placer en la muerte de un ser vivo. Un poco fuerte la frase.

Sí. Yo puedo entenderlo. Pero que se diga abiertamente. Esto de que se hace por mejorar el medio ambiente es mentira. Les gusta pegar tiros. Ya mí me gusta disparar.

¿Tradición cazadora en su familia?

Qué va. Mi padre es súper animalista. Pero siempre me explicó qué es un Colt, una Luger, una Remington... Pero nunca sería capaz de disparar a nadie ni a nada que estuviese vivo. Salvo que mi vida o la de mis hijas peligrase. Oque tuviese que cazar para vivir. Pero no le encuentro ningún placer.

¿Qué le pareció el debate, más electoralista que otra cosa, sobre las macrogranjas y los modelos intensivos y extensivos de ganadería?

Tiene pinceladas claramente políticas. Lo que hay que tener claro, más allá de sentimentalismos, es que el consumo de carne actual de la sociedad civilizada es insostenible.

¿Por la cantidad?

Exacto. Comemos una barbaridad de carne, lo que redunda en la baja calidad. Tenemos animales estabulados en unas condiciones que no son admisibles a nivel ético. Yo tengo un amigo que a sus vacas les pone música clásica, les planta el césped... Pero luego lleva al ternero al matadero y vende la carne. A mí se me haría duro, no podría, pero entiendo que lo haga. Yo prefiero ese tipo de ganadería. Que paguemos el kilo de carne a 30 euros y que la comamos una vez por semana, en lugar de tres o cinco. Se busca el mayor rendimiento a costa de explotar al animal. Ytener a un animal en un espacio en el que no se puede girar está fuera de toda concepción.

Que al final es una forma de esclavitud animal.

Totalmente. Y ya no solo porque los vayan a matar. No es justo. Es mejor cazar a un animal y comerlo que tenerlos siempre estabulados. Es mi opinión personal. Tenemos que moderar el consumo de carne y apostar por una ganadería de calidad en la que el ganadero cobre bien por su trabajo. Mi lema en la vida es, mínima cantidad de la máxima calidad. Para todo. Carne, cerveza... Lo que sea.

CUESTIONARIO PROUST

​Una raza de perro

Pastor vasco

Un animal

El águila

Un libro

Papillon, de Henri Charrière

Un momento del día

El desayuno

Un momento de su vida

Cuando terminé la carrera

Una película

12 monos, de Terry Gilliam

Música

Anestesia

Un/a heterodoxo/a

Alfredo Piedrafita

DNI

​Alfonso Bañeres de la Torre (Durango, 1973) es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza con especialización en anestesia. Preside la asociación Basati –salvaje en euskera– para asistir a animales abandonados y maltratados y para elaborar periciales en juicios.