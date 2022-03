Los menores que incumplan la ley del juego harán labores socioeducativas en Navarra

Después de llevar meses hablando del tema, por fin el Parlamento tiene ya una propuesta legal con medidas preventivas ante el aumento de las apuestas deportivas y la incidencia que están teniendo entre los más jóvenes. Recoge la prohibición de instalar locales específicos de juego a menos de 300 metros de centros educativos, distancia que podrá ser ampliada por los ayuntamientos.

Si son aprobados, estos cambios legales que ahora debatirá el Parlamento se incluirán en la vigente Ley foral del Juego.

Se plantea que los menores que incumplan la ley, por ejemplo utilizando las máquinas de apuestas, cometerían una infracción leve y la sanción se sustituiría por medidas de carácter educativo, como tareas socioeducativas o en beneficio de la comunidad, al margen de la responsabilidad en la que incurrirían las empresas organizadoras o responsables.

La iniciativa legal propone que las máquinas de juego de los locales de hostelería deberán tener un sistema de activación remoto, como las del tabaco. Una vez aprobada la ley, habría un periodo para que estos establecimientos puedan adaptar las máquinas que ya tienen instaladas.

Pretende prohibir por ley el patrocinio de empresas de apuestas en clubes deportivos (no podrían insertar su publicidad en camisetas, en las instalaciones y en los estadios). Además, las actividades deportivas patrocinadas en todo o en parte o que tengan publicidad de empresas dedicadas al juego en todas sus modalidades no podrían obtener subvenciones públicas.

La norma plantea que el departamento de Hacienda del Gobierno navarro realice un estudio sobre la fiscalidad del juego.

PROPUESTA DE PSN Y GEROA BAI

La iniciativa legal la han presentado los principales socios del Gobierno, PSN y Geroa Bai, y recoge esencialmente las medidas que aprobó el Parlamento en un grupo de trabajo interno que se impulsó sobre el tema a propuesta de Izquierda-Ezkerra, por el que pasaron desde el sector hasta quienes trabajan en prevenir y atender problemas de ludopatía.

PSN y Geroa Bai han presentado esta iniciativa ante la preocupación por el crecimiento en muy pocos años de las apuestas deportivas y el aumento de los jóvenes que acceden a ellas y que en muchos casos están teniendo problemas de adicción.

APUNTE | Nacho Calvo

​Con el juego no se juega

​

​Más vale tarde que nunca, pero desde luego todo parece indicar que esta regulación del juego llega tarde. Los problemas que las apuestas deportivas, principalmente, están causando entre los jóvenes son evidentes y las cifras de damnificados aumentan cada año. Jugarse la pasta con tan solo un clic en el móvil es un caramelo para adolescentes que no son capaces de ver el lío en el que se están metiendo. El clic es difícil de controlar, pero los espacios físicos donde se puede apostar, no. Nadie cuestiona la actividad empresarial y nadie debería cuestionar que se pongan todas las precauciones necesarias para hacer ver que las adicciones acaban en drama y se llevan por delante a familias enteras. Persistimos en el error de tomarnos en serio solo las adiciones a las drogas duras, dando manga ancha al resto de peligros que tenemos enfrente de casa.