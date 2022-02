El Supremo confirma que la renuncia a no reclamar cláusula suelo fue abusiva

El periplo judicial de los primeros clientes que lograron en Navarra que la justiciacon Caja Rural para no reclamar sullegó este viernes a su fin después de casi seis años. Tras pasar por el juzgado y la Audiencia, el Tribunal Supremo dictó este viernes sentencia en el mismo sentido que viene haciéndolo con los acuerdos de otras entidades bancarias fuera de la Comunidad foral, tras la decisión de Europa en 2020: los acuerdos son válidos, pero no así la renuncia a reclamar que el banco impuso en ellos. En consecuencia, Caja Rural tendrá que devolver a los demandantes todo lo cobrado de más hasta 2015, cuando firmaron el acuerdo, pero lo ocurrido a partir de entonces no se verá afectado, ya que el tribunal considera válidas las nuevas condiciones pactadas. En otros casos, estos acuerdos lo que incluían era la eliminación completa de la cláusula suelo.