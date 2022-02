Del Burgo ve a Feijóo capaz de "devolver la confianza al PP y en el PP"

Alberto Núñez Feijóo como la persona capaz de "devolver la confianza al PP y en el PP", un partido que "está cayendo al vacío" y eso exige que "dimita la dirección". El histórico militante y exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo ha señalado este miércoles acomo la persona capaz de "devolver la confianza al PP y en el PP", un partido que "está cayendo al vacío" y eso exige que "dimita la dirección".

Del Burgo, expresidente también de la Diputación Foral de Navarra, afirma en una entrevista con Efe que Feijóo es "un hombre serio", que en Galicia ha sumado cuatro mayorías absolutas sin incorporar a Ciudadanos a sus listas, por lo que ahora es la persona que puede jugar el papel "fundamental" de ser "un líder creíble que recupere la confianza".

En este sentido indica que "lo importante es acabar con un gobierno que ha puesto dinamita en todos los pilares de la Constitución y perturbado la normal convivencia de los españoles", y eso exige hacer oposición.

por el que apostó en 2018, se han dado "bandazos en la estrategia y el planteamiento ideológico" de "un partido que es de centro, que no se puede llevar a la extrema derecha", y al que ha dirigido, junto al secretario general, Teodoro García Egea, "con una política de ordeno y mando" cuando "es un partido democrático", lo que conlleva "debate y participación". Sin embargo entiende que con Pablo Casado , se han dado "bandazos en la estrategia y el planteamiento ideológico" de "un partido que es de centro, que no se puede llevar a la extrema derecha", y al que ha dirigido, junto al secretario general, Teodoro García Egea, "con una política de ordeno y mando" cuando "es un partido democrático", lo que conlleva "debate y participación".

Pero lo peor para Del Burgo ha sido que tras "el triunfo espectacular" de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, que "levantó el ánimo al ver que había alternativa y se podía derrotar al PSOE", Casado "comienza la guerra" por la presidencia del PP en Madrid, "tirando por la alcantarilla el caudal obtenido".

Unas ideas que dice ha trasladado al líder del PP tanto por email como por correo postal, unas veces con respuesta y otras sin ella, mientras "veía con tristeza cómo se estaba diluyendo el efecto positivo de Ayuso" cuando "lo lógico hubiera sido estar muy orgulloso de él y no la debilidad que en su propio liderazgo demostraba con su enrocamiento".

Reprocha así a Casado y García Egea que se "envuelvan en la bandera de la lucha contra la corrupción para asestar un golpe mortal a Ayuso y por tanto al partido", algo de lo que avisó al secretario general en Twitter.

En este sentido Del Burgo sostiene que indicó a García Egea que estaban conduciendo al partido "a la destrucción" y que "investigaciones se hacen las necesarias" pero no de esta manera, punto en el que critica actuar "fruto de un espionaje", "acusando sin pruebas" y "al día siguiente" de unas elecciones en Castilla y León que "podían fortalecer la alternativa a nivel nacional" porque los que "perdieron fueron el PSOE y Podemos, no el PP".

"La lucha entre Génova y Sol iba desangrando al partido y lo veía todo el mundo, pero en lugar de asumir responsabilidades atacaron creyendo que Ayuso desaparecería en 24 horas y esto abrió los ojos a mucha gente: No estaban capacitados para ejerce la dirección", subraya Jaime Ignacio del Burgo.

Por eso espera que en la próxima dirección del PP no aparezcan nombres que han tenido responsabilidad en lo sucedido estos días y al respecto asegura que "en este momento no hay ninguna investigación abierta contra Ayuso, tendría que hacerlo el Tribunal Supremo", y agrega que la Fiscalía, en las denuncias presentadas por otros partidos, "no ve indicios de delito".

Advierte por eso al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no sea "temerario" porque se pueden analizar muchos contratos firmados durante la pandemia y además antes de hablar de corrupción "debería mirar a su alrededor"