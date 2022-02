Antonio Bécares, el policía que ha evitado tres muertes por atragantamiento

de 61 años, es el responsable del puesto fronterizo de la Policía Nacional en Dantxarinea. El pasado viernes se encontraba en el puesto cuando, a la carrera, se presentó allí el empleado de una Venta ubicada a unos 60 metros, indica. “¡¡Es una emergencia!!”, les dijo, y hasta allí salieron a toda prisa el propio Bécares y otro agente,En el restaurante, un hombre de nacionalidad francesa y edad avanzada sufría “con el rostro descompuesto” por lograr respirar. Se había atragantado con un trozo de filete. Inmediatamente, los dos policías comenzaron a(sujetar por detrás al atragantado y, con las dos manos por delante, golpearle para lograr que expulse el trozo de comida que obstruye su vía respiratoria). “A los 3 o 4 golpes salió el pedazo trozo que se había metido”. Después llegaron al lugar las asistencias sanitarias y un médico del 112 también les llamó al puesto, relató. “Nos han dicho que el hombre está fuera de peligro”, señaló. Se da la circunstancia de que no es la primera vez que este veterano policía se ve envuelto como protagonista en una situación de este cariz. “Ya me tocó auxiliar a una chica mexicana durante unos Sanfermines. Había sufrido un ataque de epilepsia y ya estaba morada cuando logramos liberarle la lengua, que le ahogaba. Después, mientras hacía el Camino de Santiago, me tocó otro caso parecido en Ponferrada”. De las tres, destaca el carácter humanitario de poder aliviar a una persona que sufre. Y el final feliz.