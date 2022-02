Saiz asegura, ante las críticas de NA+, que Navarra es un "territorio atractivo" para los negocios

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha defendido que Navarra es un "territorio atractivo" para los negocios y ha asegurado que van a seguir dando pasos para mejorar en materia fiscal en respuesta a NA+ que le ha preguntado "por qué teniendo autonomía fiscal y tributaria para poder tomar decisiones que favorezcan a Navarra no hacen nada".

De esta forma se ha pronunciado en el pleno de control al Gobierno al ser preguntada por la parlamentaria de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros, sobre la fiscalidad de Navarra.

"El Gobierno no entra en valoraciones", ha respondido en su primera intervención Saiz, quien tras señalar que en estas cuestiones "hay muchas valoraciones", lo que el Gobierno hace es "trabajar para que Navarra siga siendo un territorio atrayente" con medidas que siempre han sido aprobadas en la Cámara, "algunas incluso con el voto de su formación", le ha dicho.

Sus palabras han sido replicadas por Valdemoros, quien tras apuntar que la pregunta iba dirigida a la presidenta, ha hecho referencia a un foro en el que, según ha dicho, empresas y asesores "urgieron mejor trato fiscal en la comunidad y hacen oídos sordos".

"No comparto sus políticas" le ha indicado a la consejera, a lo que ha añadido que un Gobierno debe trabajar por mejorar la situación de una región y no estar pensando en "medidas tácticas preocupadas por salvaguardar pactos de gobierno y con sus socios".

La parlamentaria de NA+, quien ha aludido a estudios que recogen que Navarra ha perdido puestos en materia de competitividad "de manera clara respecto a hace siete u ocho años", ha denuncia que Navarra soporta la "fiscalidad más gravosa y su posición competitiva va empeorando"

Por ello ha preguntado al Gobierno "por qué teniendo autonomía fiscal y tributaria para poder tomar decisiones que favorezcan a Navarra no hacen nada" y ha dado tres posibles respuestas: "a: no me dejan mis socios; b: no me dejan mis socios y no quiero tomar esas decisiones; c: reniego de las medidas que defendía la pasada legislatura".

La materia fiscal es "algo mucho más complejo, que marcar a, b o c" ha señalado Saiz, quien ha apuntado que no es la primera vez que pregunta por los atractivos fiscales de Navarra con "informes que secundan sus tesis", cuando "no todos hablan mal de Navarra".

"Que en su entorno escuche mensajes oscuros y agoreros de Navarra eso no es la verdad", ha sostenido la consejera, quien ha opinado que pagar menos impuestos no convierte en competitiva a una comunidad, ya que la I+D+i, el talento, la solvencia económica y la calidad de los servicios también atraen.

Además ha aportado datos de un estudio del Colegio de Economistas que sitúa a Navarra como la segunda comunidad más competitiva en todo el país en 2019 y 2020, lo que, a su juicio, es "sinónimo de que no se hacen las cosas tan mal".

"Aunque les pese, Navarra tiene presente y futuro", ha aseverado la consejera, que ha concluido asegurando que se esfuerzan por "buscar cauces de entendimiento para reforzar este atractivo".