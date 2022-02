El sector más castigado a lo largo y ancho de la pandemia ha sido el de la hostelería, en todas sus variantes. Se les ha privado de ejercer su actividad con normalidad y, a pesar de las ayudas recibidas desde las administraciones, forzado en muchos casos a cerrar sus puertas.

Y no ha sido por su culpa, sino por su clientela. Toca respetarles de una vez por todas y cumplir las normas que todavía se mantienen en interiores. Los hosteleros no son policías ni tutores de menores que tengan que andar recordando constantemente que hay que cumplir las normas. No solo van sus negocios en ello. Por cada consumición que saboree a partir del martes, recuerde las que se ha dejado de tomar por las restricciones.