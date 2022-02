“Desconfiamos porque no hemos escuchado más que promesas”

Atención Primaria de Navarra se mostraron desencantados con la gestión de su área por parte delComisión de Salud del Parlamento foral, propuesta por Navarra Suman, vertieron fuertes críticas. “Estamos en una situación de hartazgo de las decisiones que se han ido tomando desde la Consejería y de una desconfianza que viene motivada porque no hemos escuchado hasta ahora mas que promesas”, reprochó Pablo Aldaz Herce, director del ambulatorio pamplonés de San Juan, en la Comisión de Salud celebrada a propuesta de Navarra Suma. Cuatro directores de centros dese mostraron desencantados con la gestión de su área por parte del Gobierno de Navarra . Los cuatro que comparecieron el miércoles en la, propuesta por Navarra Suman, vertieron fuertes críticas. “Estamos en una situación de hartazgo de las decisiones que se han ido tomando desde la Consejería y de una desconfianza que viene motivada porque no hemos escuchado hasta ahora mas que promesas”, reprochó, director del ambulatorio pamplonés de San Juan, en la Comisión de Salud celebrada a propuesta de Navarra Suma.

Aldaz denunció que no se les ha dotado “de recursos materiales ni personales” para afrontar la crisis de la covid-19: “Hemos colapsado puntualmente. Había días que no podíamos abrir los centros de salud y lo hemos hecho como hemos podido”. Entre los problemas que se encontraron enumeró la falta de personal y un exceso de “burocracia y jerarquía” aunque “no se ha evaluado en ningún momento la Atención Primaria” ni se ha utilizado un indicador para este seguimiento. “Y en gestión, lo que no se mide, no existe”, aseguró.

El director del centro de Cascante, Luis José Mendo Giner, tomó la palabra para insistir en la necesidad de adquirir material técnico, desde ecógrafos y monitores de tensión arterial, hasta pantallas de ordenador y tablets, además de contar con una red informática “adecuada”.

También subrayó que es indispensable hacer “un estudio de las necesidades de espacio”, en especial si se van a incorporar nuevos perfiles profesionales a los ambulatorios. Sobre la creación de nuevos puestos de trabajo puso el foco Ruth González Santo Tomás, directora en Lesaka, que reclamó un trabajador social por cada 10.000 habitantes. González recordó que faltan 40 plazas de médico de Atención Primaria por cubrir y que la escasez de plantilla afecta desde los administrativos a los cargos más altos: “Tenemos 11 centros de salud sin dirección, no hay nadie que quiera asumir la sobrecarga que supone”.

La pandemia ha tensionado la relación entre los ciudadanos y los ambulatorios, coincidieron los representantes de los centros. Iván Vergara Fernández, director en Lodosa, apostó por una campaña de comunicación “para enseñar a los ciudadanos cuál es la correcta utilización de los centros” y pidió más autonomía para la gestión. “Sabemos que hemos bajado un poquito la calidad pero creo que lo hemos hecho bastante bien y creo que debería tenerse en cuenta en un futuro”, añadió.

UNIDAD PARA SOLICITAR CAMBIOS

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, remarcó todas las cuestiones que mencionaron los comparecientes y señaló que “no se ha implantado ni una sola medida para volver hacer Navarra atractiva a los profesionales”.

“Hay que asumir las responsabilidades, algo que hemos echado bastante de menos en la Consejería”, añadió Domingo González, de Eh Bildu.

Desde el Partido Socialista, Patricia Fanlo admitió las “críticas constructivas” y con muchas afirmó “estar de acuerdo”. “Me duele mucho; veo desmotivación, desánimo y esto no puede ser, porque no podemos sustentar un sistema con la moral baja de las tropas”, lamentó. La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, coincidió en que la crisis ha afectado a la Atención Primaria: “Claro que se ha bajado en calidad y seguimiento de algunos programas y tendremos algunas consecuencias, pero se ha atendido además de una pandemia”. Ana pidió paciencia: “Necesitamos un tiempo de resistencia, de aguantar, porque todos estos cambios necesarios los vamos a hacer”.