Cuatro ideas de regalos originales para San Valentín

¿Qué haremos este San Valentín? ¿tenemos planes? ¿O vamos a dejar pasar otra oportunidad de celebrar algo único?

En estos dos años hemos perdido la oportunidad de disfrutar de muchas ocasiones especiales o las hemos vivido con limitaciones. Las que hemos perdido ya no volverán pero ¿y las que nos quedan?

Febrero es el mes de los enamorados y también una buena ocasión para recuperar cierta normalidad y volver a festejar algo tan valioso como el amor. Dos hoteles de Navarra, Pamplona El Toro Spa y El Villa Castejón; una joyería, Bueno Joyeros; una floristería, Flores Núñez; y una firma de cosmética con una experiencia de compra 'in situ' inmejorable, Equivalenza, nos ofrecen detalles originales para nuestra pareja, adaptados además a todos los bolsillos.

Dos hoteles “donde cientos de parejas han sellado su amor”

HOTEL PAMPLONA EL TORO SPA

Hotel El Toro para el banquete. Cuesta encontrar un o una pamplonica que no haya estado en una boda o celebrado la suya propia en tan emblemático hotel. Sin duda es un lugar que trae tantos maravillosos recuerdos que bien merece una visita especial. Desde 2017 el hotel forma parte del grupo navarro EVENTSHOTELS y su principal objetivo siempre ha sido que esa esencia jamás se perdiera. Se ha dicho siempre en Pamplona que los enamorados que decidían casarse miraban dos cosas: si había fecha disponible en la Capilla de San Fermín y en elpara el banquete. Cuesta encontrar un o una pamplonica que no haya estado en una boda o celebrado la suya propia en tan emblemático hotel. Sin duda es un lugar que trae tantos maravillosos recuerdos que bien merece una visita especial. Desde 2017 el hotel forma parte del grupo navarro EVENTSHOTELS y su principal objetivo siempre ha sido que esa esencia jamás se perdiera.

Las bodas pueden ser el principal motivo de que exista ese ambiente romántico, pero no el único. El hotel ofrece experiencias únicas y aprovecha un momento tan especial para cualquier enamorado como es el 14 de febrero (en realidad se celebra todo el mes de febrero) para un momento único para quien celebró allí su boda, para quien la celebró en otro lugar o para quien aún no lo hizo.

Una noche de hotel acompañada de un menú especial e inolvidable es la fórmula que tantas opiniones positivas han generado estos años ¿Por qué no seguir haciéndolo pese a la pandemia? Cada vez está más claro que la gente necesita alegría, celebraciones, normalidad…por ello es tan importante recuperar esta fórmula tan exitosa a la que además puedes añadir una sesión de spa con tu pareja. Recientemente el hotel ha sido escogido como uno de los 10 mejores hoteles de España según el famoso crítico hotelero Fernando Gallardo, un motivo más para visitar el hotel.

Se recomienda reservar por plazas limitadas: www.hotelpamplonaeltoro.com

HOTEL EL VILLA CASTEJÓN

Hotel El Villa Castejón, que es además el hotel oficial de SendaViva. Dispone de unos jardines y una experiencia en eventos insuperables y por eso se ha convertido en el lugar especial donde celebrar aniversarios de boda y días de los enamorados. Posiblemente es el lugar de la Ribera Navarra donde más bodas se celebran al año y hay que conocer sus instalaciones de la Zona Chic para comprenderlo. Como El Hotel El Toro en Pamplona aquí es difícil encontrar un ribero o ribera que no haya asistido o bien como invitado, o bien como protagonista a una boda en el, que es además el hotel oficial de SendaViva. Dispone de unos jardines y una experiencia en eventos insuperables y por eso se ha convertido en eldonde celebrar aniversarios de boda y días de los enamorados.

Durante el mes de febrero, una pareja puede disfrutar de un entorno como el de las Bardenas para seguir con la celebración en el buffet especial del hotel, disfrutar de una velada de música y baile en la discoteca, que tantas bodas ha visto celebrar, y terminarla en una acogedora habitación preparada para la ocasión.

Ahora que hemos descubierto que cada ocasión es única e irrepetible no se pueden tener excusas para dejar pasar las celebraciones, vivamos todas y cada una de ellas.

Se recomienda reservar por plazas limitadas www.elvillacastejon.com

Bueno Joyeros: "Joyería romántica, pero con carácter"

Bueno Joyeros nos ofrece joyas en oro y plata con un toque intimista. En su establecimiento de la calle Arrieta de Pamplona, y en su tienda online, encontramos una joyería romántica, pero con carácter. Dos aspectos son los que dan ese carácter a la firma: las piedras de color y la personalización a partir de las ideas de los clientes. En este San Valentín,nos ofrece joyas en oro y plata con un toque intimista. En su establecimiento de la calle Arrieta de Pamplona, y en su tienda online, encontramos una joyería romántica, pero con carácter. Dos aspectos son los que dan ese carácter a la firma: lasy laa partir de las ideas de los clientes.

Guillermo Bueno explica que además de en la joya clásica, se están centrando sobre todo en las piedras de color: “Puede ser un topacio, una amatista en forma de corazón o no, siempre depende de la idea del cliente”. En oro utilizan amatistas, turmalina, piedras singulares como el zafiro padparadscha con tonos anaranjados y rojizos, aguamarinas, tanzanita con tonos azules y lilas, etc. En plata encontramos cuarzos, amatistas verde, amatista normal, citrino, etc. En definitiva, piezas muy peculiares con las que sorprender a nuestra pareja. Guillermo destaca para estas fechas la marca Salvattore Plata: “Trabajan la plata con piedras naturales y tienen una relación calidad precio extraordinaria. Para regalar en San Valentín es perfecto”.

“La originalidad la pone el cliente”, así resume Guillermo la filosofía de trabajo de Bueno Joyeros. “Nos centramos en crear por encargo piezas para el cliente a partir de la idea que nos transmita. Hemos hechos uróboros (la serpiente que se muerde la cola), pulseras con cabezas de lobo, tenemos un anillo tipo rockero o motero con una calavera y corazones que lleva la inscripción ‘Siempre te amaré’, pulseras con la inscripción que quiera el cliente, etc.”, cuenta Guillermo.

Bueno Joyeros es así mucho más que una joyería. Son fabricantes, diseñadores, gemólogos y especialistas de diamantes desde 1963. Los tres hermanos de Bueno Joyeros conciben su trabajo como una fábrica de sueños para sus clientes, ya que, como ha contado Guillermo, plasman en joyas las ideas con las que estos acuden al establecimiento. Por eso se ha convertido en una firma de referencia en Pamplona. Además, ofrecen precios sin competencia porque son fabricantes y diseñadores y compran en origen los productos. Asimismo, controlan directamente la calidad de las piedras preciosas y de todo el proceso de producción, ya que si algo NO son es una joyería de reventa de joyas.

Equivalenza: "Amar va de cuidarse"

El cuidado personal se ha convertido en un imprescindible tras dos años de pandemia, en los que la salud ha pasado a ser nuestra prioridad. Para tener una buena piel y mantenerla en el tiempo, podemos aprovechar la línea de cosmética facial y corporal de Equivalenza.

De cara a San Valentín, Iván Aldaz, responsable de Equivalenza en Pamplona, explica que “amar va de cuidarse. Lo más importante es personalizar el regalo, podemos arriesgarnos y complementar un perfume con productos para cuidarnos y alegrar el día a nuestra pareja”. Su cosmética tiene ingredientes de origen natural que cuidan nuestra piel y el planeta. Junto con ellos, las texturas y fragancias nos llevan a un mundo de mociones positivas,

Si acudimos a sus establecimientos de la calle Pozoblanco y del centro comercial La Morea, descubriremos toda una experiencia de compra donde nos asesorarán porque cada uno somos únicos y especiales. Ahí encontraremos otras dos líneas de productos, además del cuidado facial y corporal: perfumes en formato recargable, y aromas y maquillaje.

Para San Valentín, Iván Aldaz explica que “las tendencias las están marcando los gustos personales de cada uno porque cada cliente es diferente. Por eso es tan importante dejarse ayudar por nuestros asesores, que guiarán al cliente en una búsqueda completamente personalizada”. Efectivamente, la experiencia de compra en las tiendas de Equivalenza es única. Desde que entramos en el establecimiento, disfrutamos de toda una experiencia sensorial acompañados siempre por su personal.

Flores Núñez: "Rienda suelta a la imaginación"

Flores Núñez son especialistas en la creación de todo tipo de trabajos, desde los más clásicos a los más novedosos, y nos dan la oportunidad de ser este año originales con nuestra pareja. Comprar un ramo de rosas es el regalo perfecto para expresar el amor. Enson especialistas en la creación de todo tipo de trabajos, desde los más clásicos a los más novedosos, y nos dan la oportunidad de ser este año originales con nuestra pareja.

Su responsable, César Núñez, explica que “la reina es la rosa roja porque San Valentín, como la Navidad, es rojo”. Eso sí, tienen también rosas blancas, amarillas o naranjas y orquídeas para esta fecha tan especial. Y cuentan además con flores preservadas. “Son flores naturales que reciben un tratamiento que hace que duren años”, cuenta César.

Casas con corazones, cúpulas de cristal que recuerdan a La bella y la bestia, jarrones… El responsable de Flores Núñez explica que en sus establecimientos de las calles Ermitagaña y Castillo de Maya dan “rienda suelta a la imaginación porque la originalidad está en la preparación de las flores”. Si acudimos a estos dos locales podremos ver ‘in situ’ ideas sorprendentes que harán que triunfemos el día 14.

Flores Núñez lleva 30 años dando color y alegría a las celebraciones. La atención es siempre personalizada para encontrar así las flores y plantas adecuadas a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Todos sus profesionales están titulados en Arte Floral y sus consejos y asesoramiento harán que siempre acertemos. Reparten a domicilio y aceptan encargos y pagos por teléfono en el 948 272 803.