Sergio Sayas: "Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y los votantes nos quieren dentro"

"Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y es igual de evidente que los votantes nos quieren dentro". Estas han sido las palabras con las que Sergio sayas ha comenzado este miércoles la rueda de prensa en el Congreso para ratificar que no piensa dejar el escaño y anunciar que ambos diputados alegarán una propuesta que no ven "fundamentada".

El diputado de UPN asegura que la decisión que ha tomado el comité de Garantías y Disciplina de UPN tras proponer suspender de militancia durante dos años y seis meses al diputado regionalista y a Carlos García Adanero por saltarse el mandato del partido en la votación de la reforma laboral en el Congreso "no está motivada". Una decisión que, según ha informado, alegarán.

Sayas ha aprovechado la rueda de prensa para agradecer las "innumerables muestras de cariño, de afecto y de comprensión". "Cada vez que salíamos a las calles de Navarra era un clamor la gente que nos paraba y nos decía que no podía comprender una decisión diferente a la nuestra", ha dicho.

"Es difícil de explicar que alguien tenga acuerdos que no pueda contar. La pregunta es: ¿que dicen esos acuerdos? Representamos a los españoles y no hay nada de esta labor política que no podamos contar", ha dicho.

Comisión Ejecutiva de UPN decidió el viernes pasado pedir formalmente a sus diputados la entrega de sus actas y, de lo contrario, iniciar el procedimiento de expulsión. Esta decisión fue Lade UPN decidió el viernes pasado pedir formalmente a sus diputados la entrega de sus actas y, de lo contrario, iniciar el procedimiento de expulsión. Esta decisión fue ratificada el sábado por el Consejo Político con el 80,62 % de los votos favorables

A partir de ese momento el caso paso al Comité de Disciplina, que citó el lunes a los dos diputados para escuchar sus explicaciones, conociéndose este miércoles la suspensión temporal de militancia de los dos diputados.