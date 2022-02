Adanero y Sayas están solos: el consejo de UPN les acusa de dañar al partido

La pena es que hoy, aquí, los dos han tocado tierra”, decía a la salida del consejo político uno de los asistentes, lamentando el inevitable desenlace de la rebelión protagonizada el jueves por los diputados de Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que puede acabar con dos cargos relevantes fuera del partido regionalista. Su voto en contra de la reforma laboral por sorpresa y pese a que la directriz de la dirección fue el ‘sí’, ha desembocado en una de las crisis más serias vividas en el partido y ha dejado descolocados a muchos regionalistas que valoran la labor de los dos en el Congreso, pero que no entienden que no respetaran la disciplina de voto. ”, decía a la salida del consejo político uno de los asistentes, lamentando el inevitable desenlace de la rebelión protagonizada el jueves por los diputados de UPN , que puede acabar con dos cargos relevantes fuera del partido regionalista. Su voto en contra de la reforma laboral por sorpresa y pese a que la directriz de la dirección fue el ‘sí’, ha desembocado en una de las crisis más serias vividas en el partido y ha dejado descolocados a muchos regionalistas que valoran la labor de los dos en el Congreso, pero que no entienden que no respetaran la disciplina de voto.

El 80,6% del consejo político del partido, máximo órgano entre congresos, respaldó el pronunciamiento de la ejecutiva al considerar que ambos han cometido una “grave indisciplina” y un “grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN”, por lo que les exigen que dejen sus escaños en el Congreso y, de no ser así, tramitarán el proceso para su expulsión del partido. El 15% votó en contra y el resto, en blanco.

Adanero y Sayas tenían una directriz y tras ella había un acuerdo de la dirección de UPN con el Gobierno central y el Partido Socialista que se hizo añicos, con el daño que eso ha supuesto para la formación regionalista.

Ambos seguirán en sus escaños, mientras el comité de disciplina del partido resuelve si han cometido o no una falta y la gravedad de esta, lo que puede llevarles a su expulsión del partido.

160 ASISTENTES EN LA SALA REYNO DE NAVARRA

sala Reyno de Navarra del hotel Iruña Park, estaba ocupado, por un acto del partido de Uxue Barkos, Geroa Socialverdes. El consejo político se reunió en ladel pabellón Navarra Arena . En poco tiempo habían tenido que buscar dónde convocarlo, ya que el que suele ser su lugar habitual, el, estaba ocupado, por un acto del partido de Uxue Barkos, Geroa Socialverdes.

La sala donde tuvo lugar el consejo político tiene capacidad para 250 personas. Este órgano cuenta con unos 230 miembros y asistieron 160. Muchos de los que se habían desplazado en coche tuvieron problemas para aparcar por la cantidad de plazas eliminadas con el cordón de la Policía Municipal, debido a que por la noche jugaba Osasuna.

El consejo estaba citado a las 11. Este es el relato de lo sucedido, según los testimonios aportados por varios de los asistentes.

ESPARZA ABRE EL CONSEJO: "ENGAÑARON A TODOS"

En el orden del día había un solo punto, el análisis de la situación que estaba viviendo UPN tras la actuación de los dos diputados.

ocultando que iban a votar en contra y rompiendo la disciplina de voto. Pasaban 10 minutos de las 11 de la mañana cuando abrió la reunión el presidente del partido. Javier Esparza hizo un relato de lo sucedido asegurando que Adanero y Sayas engañaron a todos durante 24 horas,

Hizo hincapié en que lo que se estaba votando no era Sánchez sí o Sánchez no, sino una reforma laboral firmada por los empresarios de la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO, de la que además dependen los fondos europeos. Recalcó que UPN siempre ha defendido la concertación social.

SAYAS Y ESPARZA RESPUESTA Y RÉPLICA

Al terminar Esparza se abrió el turno de palabra que inició Sergio Sayas, para defender los pasos que dio. Afirmó que había actuado con “libertad y con dignidad”, porque UPN no podía convertirse en el “felpudo” que pisotea el presidente Pedro Sánchez, que un día les dice que este acuerdo es por España, y que al día siguiente iba a seguir de la mano del nacionalismo para “destrozarla”. Sayas sostuvo que lo único que podía haber justificado el voto a favor era que el PSOE rompiera con el nacionalismo.

Lamentó que el presidente del partido no hubiese hablado con ellos en todo este proceso y le dijo que “lealtad no es sumisión”. En su discurso destacó su trayectoria en el partido, como su paso por Berriozar, donde había estado dando la cara.

Esparza tomó entonces la palabra para contestar a Sayas. Le dijo que igual de “dignos” eran el resto. Le recordó que a los diputados les llamó la secretaria general Yolanda Ibáñez y que si ellos querían hablar con él le pudieron llamar. Insistió en que él no lo hizo porque no imaginaba que iban a incumplir la directriz. Además, echó en cara a Sayas que con sus continuas declaraciones quiere destrozar al partido. Citó unas en las que el diputado afirmaba que “el tránsfuga es Esparza con los votantes de UPN”, y le replicó que por qué se apropiaba de la opinión de todos los votantes.

NINGÚN ASISTENTE DEFENDIÓ A LOS DIPUTADOS

El resto de intervenciones que se sucedieron, tanto de afiliados de base como de cargos del partido, fueron todas en contra de la actuación de los diputados. No hubo ninguna a su favor. Ni siquiera intervino García Adanero. Para explicar su silencio, dijo a su salida a los periodistas que “cuando das contra una pared es complicado”.

Varios afearon a Sayas que apelara a que había actuado con dignidad, dando la cara en su trayectoria en UPN. El exconsejero Javier Morrás preguntó a quién de los que estaban allí no les había tocado también hacerlo, lo que fue respaldado con aplausos.

CRÍTICAS POR "ARROGARSE" EN EL SENTIR DEL VOTANTE

Se criticó a los diputados por arrogarse en representantes de los votantes de UPN y tomar una decisión que corresponde adoptar a los órganos del partido. La concejala María Caballero recordó cómo Adanero advirtió en 2008 al entonces diputado de UPN Santiago Cervera que debía abstenerse en la votación de los presupuestos del Estado por ser la decisión de su dirección y que si no, abandonara el partido.

Además, tomaron la palabra, entre otros, el vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona, Enrique Maya , la secretaria general y parlamentaria Yolanda Ibáñez, o la parlamentaria María Jesús Valdemoros.

En su intervención, el expresidente Miguel Sanz se mostró decepcionado por lo ocurrido y por el daño que con todo ello se ha causado a UPN. Aludió a las esencias de esta formación política, que toma sus propias decisiones en todo aquello que sea lo mejor para Navarra y para España, recalcó, y que siempre ha cumplido sus compromisos.

EL VOTO FUE SECRETO A PETICIÓN DE SAYAS

Tras las intervenciones, la secretaria general de UPN leyó el acuerdo adoptado por la ejecutiva y que se sometería a votación. En él se califica de “grave” la “actitud” de los dos diputados “no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final”, además “con premeditación” y causando “un daño de incalculables consecuencias y repercusión” al partido y sus dirigentes. “Ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad”. “La grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN nos obliga a pedirles que entreguen sus actas de diputados” y si no, iniciarán el procedimiento para su expulsión.

Sayas pidió que el voto de este acuerdo fuera secreto, mediante papeletas. Así fue. De los 160 asistentes, 129 votaron a favor; 24, en contra; hubo 6 votos en blanco; y 1 fue nulo.

ADANERO SE VA ANTES DE CONOCER EL RESULTADO

Antes de conocer el resultado, pero consciente de la mayoría aplastante que iba a ratificar la postura de la ejecutiva, García Adanero abandonó la sala y declaró a los periodistas: “Es evidente que la dirección está deseando que nos vayamos y expulsarnos”, pero recalcó que se van a defender ante los órganos de UPN.

- “¿Si el comité de disciplina les echa del partido, dejarán el escaño?”, le preguntó este periódico.

- “Vamos paso a paso, no hay motivos para la expulsión. Hasta que no avance el comité de disciplina no voy a hablar más”.

El consejo político duró lo previsto, unas dos horas. A su salida, el presidente del partido Javier Esparza afirmaba que con la decisión de este órgano se pone en evidencia que UPN es un partido que “cumple su palabra”. Por otro lado, contó a preguntas de los periodistas que había hablado con el líder de los populares, Pablo Casado, quien le aseguró que el PP “no había participado” en la decisión de Sayas y Adanero: “No tengo por qué no creerle”.

QUÉ ES EL CONSEJO

​Es el máximo órgano entre congresos de UPN. Con unos 230 integrantes, está formado, entre otros, por la ejecutiva, el senador y los dos diputados, los parlamentarios, los representantes de las 59 asambleas locales, cabezas de listas municipales, el presidente de la Comunidad de Bardenas y miembros de Juventudes Navarras, además de los 75 afiliados elegidos directamente por el congreso de UPN para 4 años.