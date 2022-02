Txus Maraví: “El Infiernito, El Drogas y mi hija son los ejes de mi vida”

¿El Infiernito y El Drogas son los dos ejes de su vida?

Con 29 o 30 años cambió mi vida: monté la tienda, fui padre y empecé a tocar con Enrique. Son tres cosas buenas y mi vida gira ahora en torno a ellas.

¿Cuánto tiempo lleva tocando con El Drogas?

Pues creo que son 13. Me acuerdo que en el primer concierto que hicimos, mi hija, que tiene 13 para 14 años, estaba en la barriga. Creo que nos juntamos en 2008.

¿Es cierto que se presentó en El Infiernito, en su tienda, para ficharle?

Sí. Yo abrí la tienda en 2007. Al cabo de un año entró un día en la tienda. Me dijo que iba a montar otra vez Txarrena con gente nueva y me propuso tocar la guitarra. Yo flipaba porque no le conocía personalmente. Previamente se lo había comentado al Flako, que entonces tocaba conmigo en La lengua de trapo. Luego se lo dijo a Brigi (Koma) y a mí. Estuvo guay.

¿Y ha tenido algún grupo en el que fuese el líder, centrado en sus canciones?

Además de La lengua de trapo, tuve un grupo cuando empezaba, Ático 69, pero era horrible. Después he tocado con KAI Etxaniz... Pero nunca una banda mía. Intenté hacer una, que se iba a llamar Cabeza, porque tenía ya algunos temas preparados. Me junté con dos colegas, pero se quedó en tres ensayos.

¿Y no tiene la necesidad de sacar sus propias canciones?

Bueno, con El Drogas también componemos. Él es el autor de las letras y en general, también de la música. Pero sí que, según qué discos, nos dice “quiero que hagáis la música y yo las letras encima”, o me dice “tráeme unos riffs (un fraseo repetido de guitarra) y me curro contigo unos temas y después lo juntamos con el resto de la banda”. A ver, hay muchas formas de hacer. Al final, siempre estamos construyendo y creando. Yo tengo la limitación de que no soy cantante, así que me salen cosas más instrumentales o necesito de alguien que las cante. Yo me siento satisfecho con mi papel con El Drogas.

Que no necesita alimentar más el ego...

No, no. Eso es. Suficiente.

El caso es que ha hecho un buen tándem con El Drogas.

Yo tengo una forma de tocar que es muy sencilla. Y como soy el único guitarrista del grupo, tengo que llevar la dinámica del tema. Cuando dejas de tocar, la canción cae, y cuando tocas, la canción está arriba. Como soy un único guitarrista, los solos son casi como riffs. No pueden ser muy elaborados porque la canción también cae. Al final, es un sonido de trío: bajo, batería y guitarra. Es una forma sencilla de tocar, pero efectiva. Por otra parte, Enrique no es una persona que se agarre a un estilo.

Deja libertad.

Sí. Igual hace una canción que parece un tango... No hay un estilo definido. El Drogas suena al Drogas. Si le oyes, ya sabes que es él.

¿Fan suyo de siempre?

Como en mi familia somos tantos hermanos, he tenido influencias de todo tipo. Yo oía más a La polla records que a Barricada, aunque sí que había un disco suyo que lo escuchábamos mucho. También me gustaba mucho Mecano...

¿Sí?

Sí. Yo que sé, cosas que escuchaba por mis hermanos. Evidentemente me había fijado en Barricada y El Drogas, pero no he sido muy barriquero. También está guay. Hay muchos temas que hacemos de Barricada que yo no los había escuchado. Y ha sido como hacerlos de nuevo con él.

¿Podría vivir solo de los conciertos con El Drogas?

Bueno, vivo de las dos cosas. Nunca he hecho cuentas.

Vive de la música, en definitiva.

Eso es. Cuando toco más, ando menos por la tienda y viceversa. No me asusta que las cosas vayan cambiando. Hay que adaptarse. Tengo la suerte de que el local es mío y por lo tanto sin muchos gastos.

Desde luego, tiene aprovechadísimo el espacio de la tienda.

Sí. El local era de un tío mío que era tapicero. Trabajaba allí. Cuando se jubiló, se quedó cerrada muchos años. Yo pillé la bajera, la reformé y la puse bien. Ahora vamos a hacer 15 años.

¿Entra mucho guitarrista novato tocando Smoke on the water de Deep Purple?

Sí, claro. Smoke on the water, Stairway to heaven, de Led Zeppelin y el Tears in heaven, de Clapton. Pero es una de las cosas guays de este curro. Que te entra un chaval o una chavala que empieza a tocar un instrumento. Es un momento mítico en su cabeza. Y yo me acuerdo de la primera guitarra que me compré.

¿Cómo es la vida en una familia de 14 hermanos?

No sé cómo será en otras familias. Nosotros nos llevamos muy bien, nos seguimos llevando bien. Tenemos la suerte de tener a nuestros padres y eso une mucho. Nos seguimos juntando 40.000 en verano para comer una paella.

¿Igual la pregunta sería más para los padres?

Pues yo solo tengo una hija y es un currazo, así que no me lo quiero ni imaginar.

CUESTIONARIO PROUST



Una guitarra



Gretsch 1968 Anniversary



Una canción



1979, de Samashing Pumpkins



Un acorde



La mayor



Un momento de su vida



La paternidad



Un lugar



Larrasoaña



Un grupo



Exnovios



Un plato



Falafel



Un libro



La senda del perdedor



Un/a heterodoxo/a



Mikel Salas