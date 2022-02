Más de 8.000 reclamaciones y consultas sobre telefonía en 2021 en Navarra

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recibió el pasado año más de 8.000 reclamaciones y consultas por temas de telefonía, en su mayor parte debidas a desacuerdos con las facturas emitidas o a problemas al cambiar de compañía. Más del 80% fueron resueltas por la mediación la asociación.

Según ha explicado en una nota, muchos consumidores, al revisar su cuenta bancaria, ven que sus compañías les están cobrando facturas de telefonía "más altas de lo que creían" pero "buena parte de ellos no se acuerdan con seguridad de los precios que habían acordado". "La situación se complica porque contrataron por teléfono y no tienen el contrato por escrito", ha indicado.

Para reclamar tienen que pedir una copia del contrato por escrito o, al menos, la grabación telefónica donde se acordaron las condiciones, ha explicado Irache, que ha destacado que "en muchas ocasiones, la operadora se ve obligada a rectificar y adecuar los cobros a lo contratado".

En otros casos, la llamada verificadora, la que vale para cerrar las condiciones, "no ofrecía las promesas que había hecho anteriormente el agente comercial y que eran las que el consumidor pensaba que había contratado".

SERVICIOS QUE EL CONSUMIDOR NO HA CONTRATADO Y COBROS INCORRECTOS

Otros consumidores se han quejado de que les han cobrado por servicios no contratados. Suele tratarse de servicios a terceros, de tarificación adicional o no, que el consumidor asegura desconocer. Tras solicitar la baja para parar los cobros, si no se demuestra que ha habido tal contratación, "no es extraño poder recuperar los importes cargados en la cuenta".

También se dan cobros incorrectos por errores de gestión de las operadoras. Se suelen solucionar cuando el consumidor se da cuenta de que le están cobrando la factura o el servicio de otra persona.

Otra de las quejas más habituales ha sido la "mala calidad del servicio", especialmente por la "lentitud o mala cobertura" del servicio de internet, bien a través del móvil o en casa. Estos casos son más frecuentes en algunas zonas rurales. "Cuando el consumidor se queja de la lentitud de datos a la compañía, es habitual que la operadora le asegure que el servicio es el contratado y no ofrezca ninguna solución", ha criticado.

También se han dado casos de personas que, cuando la nueva compañía les está poniendo la instalación, el técnico les informa de que hasta ahora el servicio que llegaba a su casa era por cable coaxial, con diferente prestaciones que la fibra óptica, aunque era esta última la que contaba en su contrato anterior.

SUBIDA DE LAS TARIFAS Y COMPROMISOS DE PERMANENCIA

Especialmente a principios de año y también en el verano, hubo protestas de consumidores porque su compañía había subido "unilateralmente" las tarifas. "En estos casos el consumidor sólo tiene la opción de irse a otra compañía sin pagar ninguna penalización pero, si no lo comunica, se le aplicarán las nuevas tarifas", ha explicado Irache.

Como en algunos casos la operadora no había informado del cambio con la necesaria antelación, se consiguió que se aplicase al tarifa anterior y se le devolviese la diferencia.

Los compromisos de permanencia también están entre los problemas más habituales. En muchas ocasiones no se da una información "adecuada" sobre estas cláusulas. "Esto hace que muchas personas no sepan si tienen que pagar algo cuando quieren cambiar de operadora, qué importe o durante cuánto tiempo está vigente esta penalización", ha indicado la asociación.

En algunos casos los problemas telefónicos les suceden a personas que han sido víctimas de robos ya que los delincuentes han utilizado sus datos para contratar a su nombre.

Así las cosas, Irache ha destacado la importancia de "pedir todas las condiciones por escrito y estudiarlas detenidamente" antes de contratar un servicio de telefonía o internet. Asimismo, ha recomendado conservar este documento "por si luego hay incumplimientos" y "revisar periódicamente las cuentas bancarias para asegurarse de que las facturas corresponden a lo pactado".