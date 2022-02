Maite Esporrín: “En lo personal, acepto las disculpas de Maya, pero hay un antes y un después”

Enrique Maya por sus declaraciones sobre los menas, Maite Esporrín recibió desde el salón de plenos del Ayuntamiento pamplonés la notificación de que Carlos García Adanero y Sergio Sayas, diputados de UPN, habían votado en contra de la reforma laboral y, por tanto, contra el acuerdo alcanzado por los regionalistas con el Gobierno de España. Ese pacto obligaba al PSN, “con gran sacrificio”, a apoyar la modificación presupuestaria de 27 millones que presentó NA+ en el pleno y a retirar la declaración de reprobación al alcalde, que finalmente salió adelante entre las disculpas de Maya por la actitud de los díscolos diputados. Sorpresa y enfado mayúsculo en el PSN, pese a que el Congreso salvó la reforma laboral por el error de un diputado del PP. Cuando todavía se debatía la reprobación contrapor sus declaraciones sobre los menas,recibió desde el salón de plenos del Ayuntamiento pamplonés la notificación de que Carlos García Adanero y Sergio Sayas, diputados de UPN, habían votado en contra de la reforma laboral y, por tanto, contra el acuerdo alcanzado por los regionalistas con el Gobierno de España. Ese pacto obligaba al PSN, “con gran sacrificio”, a apoyar la modificación presupuestaria de 27 millones que presentó NA+ en el pleno y a retirar la declaración de reprobación al alcalde, que finalmente salió adelante entre las disculpas de Maya por la actitud de los díscolos diputados. Sorpresa y enfado mayúsculo en el PSN, pese a que el Congreso salvó la reforma laboral por el error de un diputado del PP.

¿Cómo se encuentra? ¿Qué sensación se le queda en el cuerpo?

La sensación de haber vivido una situación esperpéntica. En mi vida política no había vivido algo parecido. La sensación es de sorpresa y decepción por el incumplimiento de la palabra. Ahora es muy difícil confiar en NA+ y en UPN.

¿En qué momento le llega la orden desde Madrid del pacto alcanzado por el Gobierno de España con UPN?

Estábamos hablando con Ramón Alzórriz desde el momento en el que se iniciaron las conversaciones, con las cuestiones que se podían dar o no. Con Alzórriz hubo un diálogo fluido en los días previos.

¿En algún momento podía imaginar la dirección del PSOE la situación que iba a producirse el jueves?

Yo creo que no. Era una cuestión que se cerró el día anterior por la tarde. Ramón Alzórriz me dijo: “Hay pacto. Han aceptado”. Cuando me dicen “hay pacto”, yo solo pienso en que es así. Nadie en el PSN podía imaginar otra situación que no fuera la acordada.

Este viernes se vivieron dos situaciones bien diferenciadas en UPN y PSN. La indisciplina de voto y el acatamiento del pacto. ¿Qué futuro se abre ahora en el Ayuntamiento?

Si en este momento entramos a acordar fue porque nuestro partido había tomado una decisión muy importante tanto para España como para Navarra. Por tanto, el pacto con UPN era un paréntesis en la situación política habitual en el Ayuntamiento de Pamplona. Al considerarlo algo tan superior, no tenemos ningún problema en ceder todo lo que podamos para intentar compartir esta situación. A la vista de lo ocurrido ya vemos que no nos podemos fiar de NA+ ni de UPN.

VOX, BILDU Y PP ALINEADOS

En la situación rocambolesca que se dio el jueves, la indisciplina de voto de UPN les alineó con los votos del PP, pero también con los de EH Bildu, Vox o Esquerra.

Pues sí. Es lo que siempre nos han achacado al PSN. A veces coincidimos con el voto de EH Bildu y eso no quiere decir que hayamos pactado con ellos, sino que las cosas que consideramos buenas para Pamplona las votamos favorablemente. Y esa situación se dio también en el Congreso de los Diputados. Ellos votaron que no, como lo hizo EH Bildu. No vamos a echárselo en cara. Sabemos que son otros los motivos.

El jueves, el alcalde Maya se disculpó por lo ocurrido, dijo que estaba “tremendamente enfadado” y que “tendría consecuencias” dentro del partido. ¿Habló con él personalmente?

Me llamó por teléfono cuando terminó el pleno para decirme exactamente lo mismo, que se disculpaba y lo sentía mucho. Yo acepto las disculpas en lo personal, pero eso no le exime de la responsabilidad que tenía. No podemos olvidar que la noche anterior al pleno, el miércoles a la noche, Maya apareció junto con Esparza y la secretaria del partido atestiguando el pacto consumado. Esta situación marca un antes y un después.

¿Cree que toda esta situación puede afectar a las elecciones de 2023 tanto a NA+ o a UPN como al PSN?

Será el electorado el que tenga que juzgar. Aquí hay partidos que cumplen con lo que dicen y otros que engañan a la primera que pueden. Yo no tengo el oráculo para saber qué va a pasar. Estoy segura de que hay muchas personas que se han visto decepcionadas por esta actitud de UPN y NA+.

“No nos queda ninguna gana de pactar con NA+”

¿Cómo se han quedado las bases del PSN tras lo ocurrido el jueves?

Yo he tenido más contacto con los miembros del comité local. Como yo, asumieron el pacto por sacar adelante la reforma laboral. No podíamos fallar. A la vista de lo ocurrido, imagínese los comentarios y calificativos que se han oído en relación con la actitud de UPN. Sorpresa ante una deslealtad. La gente piensa que nunca jamás se puede confiar en UPN.

Queda algo más de un año de legislatura. ¿Cómo va a ser la oposición del PSN en el Ayuntamiento? ¿Va a ser más férrea?

Desde luego, ganas de seguir pactando con NA+ no nos han quedado ninguna. Nosotros estamos para sacar cosas buenas para Pamplona. Podremos coincidir en algún momento, pero los acuerdos puntuales con NA+ quedan descartados completamente.

¿Al final, “bendito” error el del diputado del PP Alberto Casero?

Yo creo que no se puede jugar a estas carambolas. Creo que habría sido un error tremendo que la reforma laboral no hubiese sido aprobada. Esto es una carambola que se podría o no podría haber dado.