Lares Navarra pide el compromiso de las instituciones para "defender" las residencias de mayores sin ánimo de lucro

Lares Navarra, asociación de residencias y servicios de atención a los mayores y que agrupa a 40 entidades sin ánimo de lucro en toda la Comunidad Foral, ha solicitado el "compromiso de las instituciones para defender las residencias sin ánimo de lucro", de las que ha destacado "su papel de servicio público" incluso "en situaciones tan complejas como la actual".

Según han informado en un comunicado, el 70% de sus residencias asociadas fueron "económicamente deficitarias" en 2021, año en el que, sin embargo, "su especial empeño fue socialmente imprescindible".

Estos datos fueron puestos de relieve este jueves, durante la primera asamblea del año celebrada por Lares Navarra con sus asociados.

El presidente, Eduardo Mateo, fue el encargado de exponer que "el 70% de los centros asociados ha generado pérdidas en 2021", dando a conocer que "los resultados negativos acumulados en los centros asociados asciende a más de tres millones y medio de euros".

Las residencias del entorno rural, donde son "amplísima mayoría" las que pertenecen al sector solidario, juegan un papel "especialmente clave" en un entorno con un "alto grado de envejecimiento de la población" y donde las pensiones "son bajas".

"La situación es realmente compleja para las entidades que trabajamos en el sector no lucrativo. A los resultados negativos generados este pasado año, se suman las pérdidas que ya tuvimos en 2020. Son ya dos años llenos de dificultades, llenos de exigencias, y no sabemos cómo vamos a poder afrontar este 2022 si no se toman medidas que den soporte a las residencias", ha subrayado.

UN CONVENIO COLECTIVO "DE CALIDAD" Y UN SECTOR "SOSTENIBLE"

Los asociados han mostrado "interés" por la negociación de lo que será el primer convenio colectivo sectorial de la Comunidad Foral de Navarra para Residencias y Centros de Día.

Lares Navarra ya se manifestó el pasado 18 de mayo a favor del mismo públicamente considerando "imprescindible dar un paso adelante en ese sentido y pensar en la mejora continua y progresiva de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sector".

A su vez, las instituciones asociadas mostraron "profundo malestar y decepción" ante el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad navarra y a la consideración de todas las residencias como "fondos buitre".

"No todas las residencias somos iguales. Somos centros sin ningún tipo de interés lucrativo. A las pruebas nos remitimos. No generamos beneficios económicos. Estamos donde nadie más quiere estar. El principal beneficio que aportamos es el social, implantando sistemas de cuidados centrados en la persona residente, generando empleo en zonas rurales y dando cobertura a la población más vulnerable con menor poder adquisitivo", ha manifestado Mateo.

En la asamblea se ha reflejado que entre los asociados se mantiene el compromiso de "avanzar en la negociación del convenio sectorial, y en el desarrollo y profesionalización del propio sector", pero que existe una "preocupación muy importante por los resultados económicos generados en el año 2021".

"Nuestros asociados no cuestionan los recursos que se requieren para cuidar de la mejor manera posible a las personas mayores, pero hay que hacer una reflexión conjunta ante la situación que estamos viviendo y ver de qué modo se puede y debe afrontar", ha concluido Mateo.