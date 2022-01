Navarra Suma dice que la Atención Primaria está "herida de muerte"

Navarra Suma Cristina Ibarrola ha manifestado este jueves que la Atención Primaria en la Comunidad foral está "herida de muerte" y ha criticado que el Ejecutivo no ha cumplido el La parlamentaria deha manifestado este jueves que laen la Comunidad foraly ha criticado que el Ejecutivo no ha cumplido el Plan de Acción de Atención Primaria.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado, por su parte, que "no son pocas las medidas rápidas que se han adoptado para proteger a los centros de salud" en la sexta ola de Covid-19.

Induráin ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre los objetivos alcanzados con las medidas previstas a corto plazo del Plan de Acción de Atención Primaria y ha dicho que "el plan de acción fue presentado a finales de diciembre después de un intenso trabajo" y es un plan "vivo y abierto a aportaciones".

Ha añadido que "hemos iniciado en la Ribera una ronda por Navarra para compartirlo con las entidades locales". "Es un plan de acción, no es una estrategia, es una herramienta con acciones concretas, con un cronograma y asignaciones presupuestarias", ha señalado.

Induráin ha precisado que, desde diciembre, "ha sido el pico de la sexta ola, una ola que ha causado en estas semanas casi 94.000 casos y ha impactado más que nunca en la Atención Primaria, un nivel que ha atendido muchos casos".

La consejera ha destacado "el gran esfuerzo por readaptar el sistema sanitario a lo que ha supuesto la variante Ómicron, son medidas de contingencia pero muy necesarias para ayudar a la Atención Primaria en este momento tan difícil". "No son pocas las medidas rápidas que se han tomado para proteger a los centros de salud de una mayor saturación que podría quebrar su día a día y de no haberlas aplicado la situación hubiera sido insostenible", ha destacado.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha señalado que "la consejera es una experta en eludir datos y respuestas concretas" y ha añadido que "no los da porque no han cumplido" con el Plan de Acción de Atención Primaria. Tras hablar de "fracaso" del Gobierno en este tema, ha dicho que "siguen las barreras de poder acceder a consulta, siguen abandonados programas preventivos, no han desarrollado nuevos sistemas de comunicación".

Según ha añadido, "han vuelto a retrasar inversiones, el plan de atención continuada y urgente sin cumplir". "Pretenden eludir todo tipo de responsabilidad y no han hecho nada por hacer cambios estructurales", ha indicado Ibarrola, para afirmar que "Atención Primaria está herida de muerte".

Ha expuesto la parlamentaria de Navarra Suma que "la sanidad no es un juguete y ya es hora de que la aborde como merece".