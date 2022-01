Los alcaldes de Pamplona y Tudela cargan contra el nuevo modelo de financiación local

criticar el nuevo modelo de financiación local. Y lo hicieron con sus respectivos matices. A la misma hora, y aunque separados por casi 100 km, los alcaldes de Pamplona y Tudela, Enrique Maya Alejandro Toquero , ambos de NA+, comparecieron para. Y lo hicieron con sus respectivos matices.

El de Pamplona, para denunciar la pérdida de ingresos respecto a años anteriores, único municipio navarro al que le ocurre, y, sobre todo, para criticar que se quite a la ciudad la carta de capitalidad. Y el segundo, para reclamar, precisamente, que se le conceda la citada carta de capitalidad y más dinero. En el caso de Tudela, la financiación sube este año 2,4 millones respecto al pasado, pero Toquero exige que sean 5,6, en base a un informe encargado por el Ayuntamiento.

LA OPINIÓN DEL GOBIERNO

Frente a esto, el director general de Administración Local, Jesús Mª Rodríguez, defendió el nuevo modelo, “más justo y beneficioso para toda la Comunidad”. “Pamplona está en su derecho de recurrir al Constitucional”, dijo sobre el anuncio de Maya.

Y fue más duro con Toquero. “Barcina incrementó en su legislatura 44.000 € para Tudela y Chivite lo va a hacer en 3,9 millones. Toquero vuelve al juego de trileros y miente descaradamente”, afirmó.

Pamplona reclamará al Gobierno que le costee servicios extramunicipales

De nuevo el alcalde de Pamplona convocó una rueda de prensa por la supresión de la carta de capitalidad como hiciera el pasado 16 de octubre y, advirtió, no será la última porque -dijo- tanto los vecinos como los funcionarios municipales tienen que saber las repercusiones que traerá para la ciudad que ya no exista esa distinción de las arcas forales por ser la capital navarra. “El hecho más grave que ha sucedido en este Ayuntamiento desde que estoy aquí, desde 1989”, afirmó remontándose al año que fue nombrado arquitecto municipal en la oficina de rehabilitación.

Como ya hiciera en anteriores declaraciones, Maya se refirió a que se hubieran cumplido este año los 25 años de la carta, pero que en su lugar se establecen unos fondos de cohesión territorial de 16 millones de los que Pamplona recibe 12, cuando por capitalidad ingresaba 26. La ciudad, en total y por otro tipo de prestaciones, percibía en torno a 88 millones y mientras el Ejecutivo foral sostiene que la rebaja con las nuevas fórmulas de reparto será de poco más de un millón de euros, el equipo de gobierno de NA+ replica que el recorte alcanzará unos seis. Porque, esgrime, el Gobierno en ese cálculo no tiene en cuenta el IPC más un punto con que cada ejercicio se actualizaba la transferencia. Y en esta ocasión era de 3,18 más uno.

Pero esta vez en su comparecencia ante los medios sí hubo novedades: el anuncio de que reclamará al Ejecutivo foral el pago de los servicios extramunicipales, aquellos que, afirmó Maya, el Ayuntamiento presta por competencias “impropias” y “delegadas”. “Si hay financiación se pueden asumir servicios que corresponden al Gobierno de Navarra, como en temas de Igualdad, Educación, comercio o Turismo”, enumeró, además de no girar la contribución urbana a edificios de titularidad foral o de la Mancomunidad.

Pues se acabó esa cortesía, vino a decir el alcalde pamplonés. Así que primero creará una comisión municipal sobre el sobredimensionamiento y competencias impropias y delegadas para poner coste a esos servicios que Pamplona presta por ser capital no sólo a los vecinos de su cuenca, sino a toda Navarra. “Y después pediremos a la presidenta que se cree una comisión de transferencias porque será el Gobierno el que tenga que asumirlas”.

Y la segunda novedad fue avanzar que la Junta de Gobierno local -integrada exclusivamente por NA+- acudirá al Tribunal Constitucional para presentar un recurso por conflicto con la autonomía local. “NA+ estamos solos en esto”, dijo sobre la oposición en Pamplona de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, a la par que agradeció a sus compañeros del Parlamento la defensa de la carta. Y añadió que el nuevo reparto obedece a criterios políticos, no técnicos. “No hemos visto ningún informe que justifique la supresión de la capitalidad”.

Toquero acusa a Chivite y al PSN de “mentir” a los tudelanos y “ningunear” a Tudela

Blanca Aldanondo

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero afirmó este miércoles que la presidenta del Gobierno, María Chivite, “y el PSN han mentido a los tudelanos” al no conceder a la ciudad la carta de capitalidad “que llevaban en su programa electoral de 2019 como uno de los puntos estrella, el número uno”. “Denunciamos esta vergüenza sobre los mimbres que intuimos, que son los pactos de Chivite con la izquierda abertzale, que es realmente quien gobierna y que no quiere que se desarrolle Tudela ni la Ribera porque no pueden beneficiar a localidades gobernadas por UPN y NA+”, dijo, al tiempo que añadió que “sé que Bildu ha puesto encima de la mesa que no se le dé la carta de capitalidad a Tudela”.

Toquero dijo que sólo tuvo una reunión, a petición suya, con Chivite para hablar de este tema y presentarle el informe sobre la carta de capitalidad realizado por el Consorcio Eder, UNED, catedráticos y el Ayuntamiento, “el único serio y riguroso con argumentos técnicos y económicos, no políticos”. “En un momento de esa reunión Chivite me cortó y me dijo: ‘Dónde pone y quién dice que Tudela es la capital de la Ribera”. El estudio cifraba en 5,6 millones la financiación anual a la ciudad para los servicios comarcales que oferta. “Una cifra que coincide con los 5 millones que llevaba pidiendo 20 años el PSN al Gobierno cuando no ostentaba el poder, y ahora nos dan menos de la mitad”, expuso. Tudela recibirá este año 13,5 millones por todos los conceptos, frente a los 11,1 de 2021.

Toquero añadió que en septiembre y octubre del año pasado envió 4 cartas , “una a la semana”, al consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, para hablar de la financiación, sin obtener respuesta. “Me parece muy grave. Al menos que conteste, solo por decoro político o educación”, expuso.

Tras indicar que se le ha acusado de confrontar y no dialogar, dijo: “No es que no queramos dialogar. Es que no nos cogen el teléfono. Me he cansado de que nos mientan y de que se nos rían a la cara. No me voy a callar”.

Indicó que “Chivite y el PSN, en vez de reconocer su viraje y rectificar, han hecho una gran bola de nieve y para no dar la carta de capitalidad a Tudela y han quitado la de Pamplona”. Unas “maniobras de despiste” que, a su juicio, “han incluido artimañas de la política más sucia”, acusándoles de confrontar “e intentando crear una ‘guerra’ entre Pamplona y Tudela y enfrentarnos entre Ayuntamientos”. Criticó “sus burdas estrategias de desviar la atención a aquellos que no somos de sus siglas” y consideró que “el problema es que hay demasiados incumplimientos, faltas a la verdad y actitud autoritaria de quienes se les llena la boca de diálogo”. No obstante, dijo que “siempre hay tiempo para rectificar” y tendió la mano al PSN y Chivite para trabajar en la concesión de la carta de capitalidad.

En este sentido, dijo que este año van a realizar una campaña “para explicar a los ciudadanos, asociaciones, colectivos, etc, por qué es buena la carta de capitalidad” para el desarrollo de la ciudad.