Las listas de espera para consultas en Navarra se agravan en el segundo año de pandemia

Las listas de espera para una primera consulta con el especialista, cuando el médico de familia envía al paciente al oftalmólogo o al cardiólogo, por ejemplo, se han agravado durante el segundo año de pandemia. Y posiblemente la situación empeore. La consejera de Salud, el virus va a dejar “una importante resaca” en las listas de espera. De hecho, en este momento hay 58.426 personas que aguardan una primera consulta con el especialista, un 30% más que al acabar el año 2020. , cuando el médico de familia envía al paciente al oftalmólogo o al cardiólogo, por ejemplo, se han agravado durante el segundo año de pandemia.La consejera de Salud, Santos Induráin , adelantó la semana pasada que. De hecho, en este momentoque aguardan una primera consulta con el especialista,

El tiempo medio que tienen que esperar es de 76 días, lo que supone que muchas personas lo superan y, además, no se cumple en muchas especialidades la ley de garantías de tiempos de espera, que marca el máximo en 30 días (ver cuadro adjunto). Antes de que comenzase la pandemia, en diciembre de 2019, el tiempo medio que esperaban los pacientes era de 49 días y ya entonces Salud indicó que pondría todos sus esfuerzos y un plan específico para mejorar este problema.

Con la pandemia la situación ha dado un vuelco pero no para mejorar. El peor dato en el último año se alcanzó en el mes de octubre, con más de 61.000 pacientes aguardando. Desde entonces, en dos meses, las listas han mejorado ligeramente: se han reducido en 2.630 pacientes y el tiempo de espera ha bajado de 81 a 76 días. Hasta que llegó El peor dato en el último año se alcanzó en el mes de octubre, con más de 61.000 pacientes aguardando. Desde entonces, en dos meses,: se han reducido en 2.630 pacientes y. Hasta que llegó ómicron . Ahora está por ver el efecto que la nueva variante del coronavirus tendrá en la evolución de unas listas con datos récord de pacientes y demoras.

En este marco cabe resaltar la apuesta por la atención urgente. Así, en oncología no hay apenas listas (50 pacientes que aguardan una media de 8 días) y también tiene preferencia la cirugía cardíaca.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, los datos muestran que también han sido una prioridad. Actualmente hay 6.531 personas que esperan una operación una media de 82 días. Se ha mejorado respecto a los 93 días de demora a final de 2020 y los 7.034 pacientes en espera de intervención. Pero, de nuevo, Salud se ha visto obligada a suspender un tercio de las operaciones programadas por la presión en los hospitales, por lo que previsiblemente estas listas crecerán.

Otro punto a tener en cuenta es el cuello de botella que se ha formado en las consultas y que impide que lleguen más pacientes a quirófano. De hecho oftalmología y traumatología, por ejemplo, han visto como subían sus listas de consultas en el último año, en el último caso hasta duplicarse, así como cardiología.

DN

Marcos Sánchez: "No sirve la palabrería"

Se desconoce en qué estaría pensando el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a partir de él el Ejecutivo foral de María Chivite y su propagandístico PSN, cuando en un momento dado dijo aquello de que no iban a dejar a nadie atrás. Por mucha fanfarria con la que se pretenda hipnotizarles, los ciudadanos están padeciendo tanto que, a costa de malos tragos, han forjado ya un instinto sabio con el que identificar a quienes les engañan. Y para sentirse dejados atrás. Abandonados. La soledad tiene rostros. Por ejemplo, los 58.500 de las personas que aguardan a día de hoy en Navarra para una primera consulta sanitaria con un especialista. Un treinta por ciento más que hace un año y con incrementos llamativos en áreas poco aplazables como las de Cardiología o la Unidad del Dolor. Por supuesto que la pandemia ha trastocado planes, pero no les puede servir de coartada cómoda a gestores como la consejera Induráin o su director general Artundo. Las listas de espera se reducen con medios, no con palabrería.