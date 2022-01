Fermín Solano, en un mundo "muy volátil" y "no apto para cardíacos"

Fermín Solano lleva desde 2013 en el mundo de las criptomonedas y desde 2019 es CEO de Blockchain Navarra.

¿Qué clientes le piden asesoría?

Por un lado, los que quieren iniciarse en este mundo y tener información para operar con seguridad. Por el otro, los que tras haber empezado a operar por su cuenta han cometido errores o incluso les han estafado y quieren recuperar el dinero. La mayoría de las veces no hay nada que hacer. En este mundillo hay muchos malos actores que se aprovechan de la ignorancia generalizada que hay para estafar, engañar e intentar robar. Un tercer grupo de clientes viene buscando asesoramiento fiscal algo que nosotros no damos.

¿Qué recomienda a los que quieren invertir?

Les explico que no hay nada garantizado. Es lo mismo que las acciones de bolsa pero más cañero. Es más volátil y no apto para cardíacos. Las criptomonedas pueden subir en un solo día, o incluso en horas, desde un 20% a un 400%. La regla número uno que repito es no invertir más de lo que se está dispuesto a perder.

¿Quién fija el precio de las criptomonedas?

La oferta y la demanda. Es el mercado más democrático que existe. Las casas de cambio más grandes de criptomonedas utilizan libros de órdenes en los que los compradores dicen a qué precio quieren comprar y los vendedores a qué precio quieren vender. Las órdenes que se cruzan se ejecutan y es lo que marca el precio.

Habla de mercado democrático pero, ¿y los especuladores? ¿No pueden manipularlo?

Hay actores con mucho capital que pueden hacer tambalear el mercado porque operan con muchísimo volumen pero eso no es una manipulación.

¿Cómo encaja las advertencias del Banco de España y la CNMV?

Está bien que avisen pero tienen que tener más tacto con las formas. Una cosa es prevenir y otra asustar. Es malo para la innovación y esto es pura innovación y va a más. De una forma u otra va a ser el futuro de las finanzas a nivel mundial. Que se creen estafas con una moneda no quiere decir que la moneda en sí sea mala.

¿Dónde recomienda guardar las criptomonedas?

Al que empieza le recomendamos las casas de cambio más fiables. Sería el equivalente a tener el dinero en un banco tradicional. Después se puede tener una cartera personal. Las más fiables son las físicas, una especie de USB pequeñitos. Están aislados de internet por lo que no se puede hackear.