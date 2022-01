Navarra Suma pide a Chivite que "rompa con EH Bildu ya" y la presidenta defiende un diálogo sobre políticas concretas

que "rompa con EH Bildu ya" mientras que Chivite ha afirmado que el Ejecutivo foral está "en contra" del terrorismo y apoya a las víctimas, lo que "es compatible con el diálogo sobre políticas concretas". El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha pedido este jueves a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite mientras que Chivite ha afirmado que el Ejecutivo foral está "en contra" del terrorismo y apoya a las víctimas, lo que

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Navarra Suma sobre los acuerdos con la coalición EH Bildu hasta el fin de la legislatura. "Los acuerdos a los que llega al Gobierno son públicos y se sostienen en propuestas concretas que atañen a políticas de corte social", ha dicho, para añadir que "en ese camino nos podemos encontrar con quien acordar en estos términos".

Sobre los homenajes a presos de ETA, la presidenta ha manifestado que la posición del Ejecutivo es "clara" y está "en contra de cualquier expresión de esta índole".

Chivite ha trasladado a Navarra Suma que "llevan ustedes metidos en un bucle del que no quieren o no pueden salir, un bucle en el que la ciudadanía no está". "Este Gobierno está en contra del terrorismo, apoya a las víctimas y trabaja en la convivencia de la Comunidad y ello es compatible con el diálogo sobre políticas concretas", ha expuesto.

La presidenta ha invitado al parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas, que le ha formulado la pregunta, a que lea el discurso que el Papa hizo en 2016 en la entrega del premio Carlomagno y en el que dice que hay que repetir la palabra diálogo.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha criticado que Chivite "decidió ser presidenta de Navarra por encima de todo" y "usted no gobierna, usted cede legitimidad a un grupo político que no se la merece".

Según ha dicho, "usted no comparte prácticamente en nada las políticas de Bildu, pero usted tiene que realizar una estrategia de blanqueamiento de EH Bildu, que pasa por decirnos que es un partido legal, legítimo para pactar con ellos". "Pero se encuentra una y otra vez con la realidad, ellos se niegan sistemáticamente ni a condenar ni a pedir perdón", ha añadido.

Pérez-Nievas ha indicado que en ETA "no dejaron de matar por convencimiento moral, fueron derrotados, y su venganza es estar no colaborando, no condenando y no pidiendo perdón". "En este momento, se ha puesto al frente de la dirección de Sortu a un etarra", ha dicho, para exponer que "usted tiene que aguantar que durante Navidad el entorno de Bildu haya hecho un homenaje a un asesino de 6 personas" y "le han humillado a usted, a su partido, a Navarra".

El parlamentario ha censurado que la presidenta "tiene el Gobierno de Navarra sometido a EH Bildu, es el único partido que gana". "Es una decisión absolutamente inaceptable para Navarra", ha apuntado, para indicar que Bildu es "un partido inmoral y antidemocrático, a usted la humilla y la desprecia, a su partido y a todos los navarros". "Rompa con EH Bildu ya", ha pedido.