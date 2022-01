Induráin dice que enero y el inicio de febrero "van a ser todavía muy complicados" por la incidencia de Covid

enero y el inicio de febrero "van a ser todavía muy complicados, porque tras unos niveles de incidencia de contagios de Covid llamativamente altos viene un decalaje en ingresos hospitalarios y en UCI". La consejera de Salud del Gobierno de Navarra Santos Induráin , ha afirmado que, porque tras unos niveles de incidencia de contagios de Covid llamativamente altos viene un decalaje en ingresos hospitalarios y en UCI".

Induráin ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "aun cuando parece que tenemos cierta estabilización en los nuevos casos, la prudencia nos lleva a ver la evolución en las próximas semanas".

La consejera ha afirmado que "esperamos el nuevo escenario siendo tremendamente cautelosos y yendo de la mano de expertos, porque las predicciones de solapamiento de variantes y distorsiones en el testeo hacen que, aunque lleguemos a un pico, realmente pueda costar bajar de incidencias tan elevadas y ocupaciones altas".

Induráin ha explicado que "para ganar ese tiempo", el Gobierno ha solicitado la prórroga hasta el 31 de enero de las restricciones vigentes, prórroga que ya ha autorizado el TSJN.

AUMENTAN LAS CAMAS HOSPITALARIAS Y SE REPROGRAMAN CIRUGÍAS

aumento de la ocupación hospitalaria debido al Covid-19, "se han ido adaptando se ha reprogramado cirugía que "es demorable". La consejera de Salud ha manifestado además que, con motivo deldebido al Covid-19, "se han ido adaptando más camas de plantas" en el Hospital Universitario de Navarra , "en la sexta, la quinta, la cuarta", y ha añadido que

Induráin ha señalado que además se está "contemplando que enfermeras de consulta fueran a planta o que si había bajas de profesionales de determinadas unidades se cubrieran por otros de otros servicios".

Según ha precisado, "estábamos en un momento en el que se estaba recuperando, mediante actividad extraordinaria, lista de espera, pero lo que era una actividad de tarde esta semana y la que viene de momento no se ha organizado". "Esta semana algunas cirugías, sobre un tercio, se han suspendido o algunas no se programan", ha dicho.

Induráin ha señalado que "lo que no se suspende en la actividad quirúrgica es lo no demorable y lo oncológico, pero "hay otro tipo de cirugías que son demorables, que no se programan, y hay también actividad de consultas que se está reprogramando".

La consejera ha indicado que "estamos en la época invernal en la que todos los años la ocupación del sistema hospitalario es muy alta, primero porque es una época de muchas infecciones de virus respiratorios que descompensan a pacientes con patologías crónicas".

Además, ha comentado que si el Covid afecta a más pacientes mayores de 75 años, "puede haber más casos graves porque la vulnerabilidad va unidad a la edad y a las patologías que presentan pacientes que tienen más años".

Por otro lado, ha explicado que se les ha dotado a los profesionales de Atención Primaria de teléfonos móviles individualmente, "lo mismo que hay otras dotaciones como coches de urgencia para las zonas rurales". "Se intenta poner todos los medios", ha dicho.

Según ha comentado, "nuestro trabajo y esfuerzo va por resolver todas las necesidades". "En ello estamos y vamos a estar; claro que podemos hacer más. El sistema sanitario está haciendo cada día más porque las situaciones lo están exigiendo", ha dicho.