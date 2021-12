Esparza: "Hoy se manifiestan por los presos de ETA los socios del PSN"

Para Esparza es “incomprensible” que el PSN “siga blanqueando a EH Bildu pese al nombramiento del ex jefe de ETA, David Pla, al frente de la dirección estratégica de Bildu, las palabras de Otegi afirmando que son ‘sus presos’, las continuas manifestaciones que se celebran en defensa de los presos de ETA o, como también vimos en el pleno de ayer de Pamplona, el rechazo de Bildu a condenar el ‘ongi etorri’ a un etarra”.

"E PSN, por su interés político de llegar al poder y tener la presidencia del gobierno, normaliza a EH Bildu", dice, y añade que " Chivite es presidenta gracias a la abstención de Bildu y eso no es gratis, siendo normalizar ael principal peaje que están pagando los socialistas” mientras la coalición abertzale "no se arrepiente ni renuncia a haber apoyado, animado y justificado a ETA, sino que lo que hace es poner en la dirección estratégica deal último jefe de”.

Esparza considera "humillante para cualquier demócrata esta situación que se da por las ansias de poder de los socialistas” y al respecto subraya que el PSOE "ha perdido el norte, ha perdido su papel moderado y ha perdido la ‘s’ de socialista porque ningún socialista bendice a asesinos ni los normaliza”.

Por todo ello sostiene que 2021 termina "con EH Bildu dejando claro que apoya a los asesinos de ETA y no a las victimas y dejando claro que no son una formación política más porque sus principios democráticos no existen cuando te pones del lado de ETA ", pero, "desgraciadamente, también termina con un PSN blanqueando y normalizando a EH Bildu como si no pasara nada, un PSN que está con Bildu porque quiere, a pesar de estar dirigida estratégicamente por el último jefe de ETA”.