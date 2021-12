Ibarrola (NA+) critica que Salud "responsabilice a los ciudadanos" del "colapso del sistema sanitario"

Navarra Suma en el Parlamento foral, Cristina Ibarrola, ha criticado que el Gobierno de Navarra "haya responsabilizado al ciudadano, por boca del subdirector de urgencias extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, Kiko Betelu, del colapso del sistema sanitario". La portavoz de Salud deen el Parlamento foral,, ha criticado que el Gobierno de Navarra "haya responsabilizado al ciudadano, por boca del subdirector de urgencias extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, Kiko Betelu, del colapso del sistema sanitario".

Según han trasladado desde Navarra Suma en nota de prensa, "el departamento de Salud sigue recomendando que los ciudadanos acudan a centros sanitarios ante signos o síntomas sospechosos". "Eso es precisamente lo que hicieron ayer muchos ciudadanos: acudir a los centros sanitarios abiertos", ha afirmado, tras apuntar que "el departamento de Salud debería valorar la parte de responsabilidad que le corresponde en el colapso del sistema sanitario y no limitarse a culpabilizar de su mala utilización al ciudadano".

"No han difundido medidas de autocuidado ante cuadros leves al ciudadano. No han reforzado los servicios de urgencias. No han reforzado Atención Primaria. Han convocado y mantienen una OPE de enfermería en febrero, decisión que ha generado falta de profesionales en estas fechas. No han implantado una sola medida en toda la legislatura para atraer y retener médicos, incumpliendo el acuerdo fin de huelga firmado por la consejera de Salud con el Sindicato Médico de Navarra por el que se comprometía a un aumento salarial que no han realizado", han subrayado desde Navarra Suma.

También han criticado que "no han habilitado dispositivos ágiles para realización de test" y que "no han facilitado el acceso ni financiado los test de autodiagnóstico de oficinas de farmacia".

"Y tras 2 años, siguen sin actualizar de forma permanente y adaptado a las circunstancias cambiantes de la evolución de la pandemia un protocolo claro y pautas de actuación concretas para personal sanitario y para la población navarra", ha explicado la portavoz de Salud.

FALTA DE INFORMACIÓN "CLARA"

Además, Ibarrola ha criticado la "falta de información clara a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios respecto del nuevo modo de actuación que se debe seguir ante síntomas sospechosos de Covid-19 y en el manejo de contactos" que el departamento de Salud ha trasladado este lunes a los centros de Atención Primaria.

En este sentido, ha recordado que "Navarra lleva desde el 8 de noviembre siendo la Comunidad con mayor incidencia acumulada de casos Covid-19, sin que el Gobierno de Navarra haya adelantado ni intensificado medidas para su control".

"Ante las denuncias de nuestra formación por la alta incidencia mantenida, durante semanas se han limitado a seguir repitiendo el falso mantra de que el elevado número de casos en Navarra era fruto del número de test realizados", ha añadido.

Por eso, "sorprende que el pasado día 23 de diciembre, la presidenta Chivite se pusiera en contacto con Urkullu para consensuar medidas restrictivas, cuando el día anterior en la conferencia de presidentes se había conformado con la mascarilla en exteriores, medida, por cierto, sin ningún tipo de aval científico que justifique su utilidad cuando se respeta la distancia de seguridad".

SIN "TIEMPO DE REACCIÓN"

Si bien se "desconocen" detalles de las "medidas concretas que se aplicarán en Navarra esta semana si consiguen el aval del TSJN", para la portavoz de Salud de Navarra Suma "tras 7 semanas con una incidencia en aumento progresivo, resulta incomprensible que las medidas restrictivas lleguen sin apenas tiempo de reacción para que establecimientos, organizaciones y entidades locales afectadas hubieran podido planificarlo y minimizar perjuicios".

"De nuevo el Gobierno de Navarra actúa dando bandazos con informaciones contradictorias y con decisiones fruto de la improvisación", ha subrayado.

Por otro lado, si bien la coalición "apoya el impulso de la vacunación y el llamamiento al cumplimiento de las recomendaciones de prevención y responsabilidad individual", alerta de la "incertidumbre, inseguridad e indefensión en la que el Gobierno de Navarra deja a organizaciones y ayuntamientos, al ser requisito imprescindible la autorización del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra para la celebración de eventos de carácter social, cultural, deportivo y eventos navideños (cabalgatas, desfiles, San Silvestre) sin que estén definidos los criterios por los que se van a autorizar o denegar, así como la fecha en la que se va a recibir la respuesta de autorización o denegación".