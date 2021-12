Alfonso Sánchez-Tabernero: “Quienes conocen bien la UN saben que este cambio es permanencia y novedad”

Alfonso Sánchez-Tabernero (Salamanca, 60 años) entre esas cuatro paredes recubiertas de madera es un legado de cientos de horas de diálogo, humor, trabajo, proyectos, optimismo, cercanía y colaboración para la próxima rectora de la El pasado día 14 su móvil explotó. Casi literalmente. La luz de notificaciones del teléfono apenas le dio respiro entre los cientos de mensajes, llamadas y mails con felicitaciones. Al rector saliente y a la entrante. Él, que lo recuerda como algo bonito, asegura que no echó en falta a nadie, pero sí reconoce que hubo un mensaje que le caló. Sabiendo de su madridismo en vena, un docente y amigo le escribió: “Alfonso, creo que has sido el Cristiano Ronaldo de los rectores”. No es de extrañar pues que casi el último efecto personal que queda en su despacho antes de cedérselo a María Iraburu sea la escultura réplica del Santiago Bernabéu. Se la llevará. Lo que sí dejará(Salamanca, 60 años) entre esas cuatro paredes recubiertas de madera es un legado de cientos de horas de diálogo, humor, trabajo, proyectos, optimismo, cercanía y colaboración para la próxima rectora de la UN

¿Por qué este momento?

Aquí tenemos el principio de que los cargos académicos tienen un tope de 9 años. Los cumplí en verano. Nos hemos retrasado un poco, quizá por las circunstancias, y no llegamos a tiempo para el comienzo de curso. Nos pareció lo natural empezar 2022 con nueva rectora.

¿La pandemia no ha retrasado más de la cuenta esta decisión?

No, además la persona que me sustituye lleva aquí muchísimo tiempo y no había ningún peligro de que el cambio hubiese producido impasse en la gestión de la covid.

DN

¿Tenía fuerzas/ganas de seguir?

He disfrutado cada día de estos 9 años. Lo he pasado muy bien, pero sabía que lo mejor para la universidad era el cambio. Lo peor para un gobernante es no saber irse a tiempo. En una universidad, un país, la empresa. Los que conocen bien la UN saben que este cambio es a la vez permanencia y novedad.

¿Se va con los deberes hechos?

Estoy convencido de haber cometido errores todos los días estos años. Los que gobernamos tendemos a sobrevalorarnos, y vale la pena recordar que no todo sale como queremos. Pero lo que quería hacer estos años ha funcionado.

¿Repasamos alguno de sus hitos?

Vamos.

En docencia, su mandato impulsó 14 grados y 14 másteres. ¿Tienen ya la oferta completa? ¿Se va con la espina de no lanzar alguno?

Si pienso en cuales han sido los mejores momentos uno fue cuando Times Higher Education nos colocó en tercer puesto en calidad docente de Europa. Sólo detrás de Oxford y Cambridge. Y eso lo hizo una institución inglesa independiente, sin relación con nosotros. Han sido años de incremento de la oferta docente, del atractivo para venir. La oferta tiene que ser dinámica y sensible para entender lo que la sociedad demanda.

Alumnos: cogió la UN en lo más negro de la anterior crisis. En 2015 había 7.693 de grado. En 2021, 8.924. ¿Cuál ha sido el secreto?

Han sido años muy buenos, hemos crecido en grado, máster y doctorado. Pero no ha sido un avance del rector. Aquí trabajamos 6.300 personas, y si esto ha sucedido es porque esas personas han trabajado muchísimo. Hemos tenido al estudiante siempre en el centro de nuestro proyecto.

¿No bordearon líneas rojas de viabilidad al ver bajada de alumnos?

Aquí hemos tenido que hacer frente a bastantes crisis. Todo tiene que ver en cómo afrontas los problemas, lo hemos hecho en equipo, con esperanza y ganas de pelear.

En sus años los internacionales pasan del 15% en grado en 2015 al 27% este año. ¿Veremos la UN con más extranjeros que navarros?

Tenemos un 27,4% en grado y un 40% en máster y doctorado. Siempre hemos dicho que nos gusta la universidad de los tres tercios: uno de navarros, uno de otras partes de España y otro de internacionales. Eso es muy bueno para el alumno navarro, que vive un ambiente multicultural. Estamos muy cerca de esas cifras. Este ha sido una de los avances que más me ha sorprendido en rapidez.

778 millones invertidos en investigación. ¿Son muchos o pocos?

Son una barbaridad. Queremos producir ciencia al servicio de la sociedad. Nos gastamos en investigación todo lo que conseguimos. Investigar es caro, sobre todo en los ámbitos biomédicos y tecnológicos, y hemos hecho un gran esfuerzo en conseguir dinero; en convocatorias públicas y en investigación aplicada con empresas. En el último año hemos dedicado a esto más de 100 millones de euros, una cantidad espectacular.

¿Llegó a esta crisis aprendido? Se la jugaron a la presencialidad pese a la covid...

Fuimos los primeros en cerrar, vimos que lo primero era la salud y enviamos a todos a casa. Fue quizá el día más duro de mi rectorado. Aquel tiempo confirmó que la experiencia docente premium es presencial y nos esforzamos en tener a todos los alumnos en el campus: hicimos 38.000 PCR y 11.000 antígenos. El éxito se basó en no escatimar esfuerzos y trabajo extra de profesores. Nunca me había parado un alumno para darme las gracias, el año pasado fue habitual.

¿Su momento más bajo?

He hablado ya del cierre. Otro día malo fue la supresión del convenio de medicina de familia (atender en la CUN a sus trabajadores e hijos). También malo fue el día de la quiebra del Banco Popular, con quien teníamos un gran programa de becas. Quien gobierna debe saber que va a haber días malos.

¿Pensó alguna vez tirar la toalla?

Nunca. No he perdido el sueño. Sabía que las cosas costarían más o menos tiempo, pero que encontraríamos soluciones.

¿En qué hombro se ha apoyado?

En el equipo de rectorado somos 10 personas. También en los decanos, directores de centros de investigación, equipo directivo de la CUN... hemos sido una piña. La UN tiene extraordinarios amigos y me apoyé en ellos. Un ejemplo; en plena crisis covid una empresa nos regaló un robot para incrementar nuestra capacidad de hacer PCR, y eso vale un dineral. Otros aumentaron las becas. No seremos la mejor universidad del mundo en recursos, pero sí en cantidad y calidad de nuestros amigos.

¿Un rector llora?

No soy de lágrima fácil. Nací en Salamanca y los castellanos nos quejamos poco. Como los navarros.

¿Un rector reza?

Sí, claro. Soy una persona creyente. Creo que la fe es una luz maravillosa, da calor a la vida. Cada día rezo para hacer mejor mi trabajo.

¿A quién se encomendó en esas horas bajas?

Casi siempre rezo a Dios, pero tengo la suerte de trabajar en una universidad fundada por un santo, San Josemaría Escrivá de Balaguer. Tengo aquí su foto y muchas veces le he dicho en estos años: Tú fundaste esto, pues echa una mano.

¿Su momento más feliz?

Uno muy brillante fue la inauguración del Museo de Arte, con los Reyes. En el museo había 1.000 personas, toda la representación de Navarra... abrimos un mundo cultural nuevo al estudiante y abrimos el campus a Pamplona. He podido conocer al Rey, a Nadal, Induráin, del Bosque, los presidentes de Navarra, Madrid o País Vasco, al pintor Antonio López...

¿Cómo es su relación con María Iraburu?

María ha sido la número 2 de la UN los últimos 9 años y mi alter ego en las decisiones estratégicas. Es la persona ideal para gobernar la Universidad. Tiene mente académica, profundidad de pensamiento y ha demostrado que es una gran directiva. Tiene empatía, magnanimidad... va a ser una rectora espectacular.

¿Qué espera que aporte?

Hemos aprobado la Estrategia 2025 basada en Sostenibilidad y sus ideas están muy presentes ahí. Investigación y docencia tendrán esa impronta los próximos años.

¿Que vaya a ser la primera mujer y la primera navarra rectora tiene valor per se?

María es de Pamplona y Elizondo, una gran amante de Navarra y el amor es garantía de acierto. Que sea mujer implica variedad. Ella es rectora porque es la mejor candidata, no porque sea mujer, pero me parece bien que después de 8 rectores haya rectora. No creo nada en cuotas y en la UN tampoco las hay. Aquí las mujeres mandan porque son la mitad de la universidad. Tenemos una clínica con dos sedes y una la dirige una mujer. Tenemos varios centros de investigación y el más importante, el CIMA, lo dirige una mujer. Hay 6 vicerrectores y tres son mujeres.

¿Qué consejo le da?

Que quien gobierna tiene que disfrutar de ello. Quien afronta su tarea con ilusión y esperanza es fácil que acierte. Y ella lo va a hacer.

¿Y qué hará Alfonso Sánchez-Tabernero a partir del día 10?

Nunca he dejado de dar clase, pero ahora dedicaré más tiempo a la docencia y la investigación. Hace un par de años pusimos en marcha un centro de gobierno y reputación de universidades para ayudar a otros a mejorar su tarea directiva y podré dedicarle más tiempo. Y ayudaré a que la Universidad tenga más y mejores amigos. Sólo conseguimos grandes metas si otros nos ayudan; gobiernos, empresas, antiguos alumnos... Tengo grandes sueños para la universidad y quiero contárselos a otros.