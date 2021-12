“HAY QUE LLAMAR A TODAS LAS PUERTAS”. “La única mala gestión es la que no se hace. No importa que al intentar algo no salga, ya saldrá lo siguiente. Cada año hemos conseguido 18 millones de empresas, bancos, familias e instituciones. Estoy contento porque no he dejado de hacer nada por pereza o pesimismo para conseguir dinero para becas, investigación o el museo”. DN