La alta incidencia y la demanda de test afecta al sistema de detección en Navarra

alta demanda de test de antígenos en las farmacias en los días previos a las fiestas de Navidad, está tensionando el sistema de detección del Servicio Navarro de Salud (SNS), que se ha visto obligado a cambiar los protocolos. La alta incidencia de casos de covid-19 registrada en Navarra en los últimos días , junto a lade antígenos en las farmacias en los días previos a las fiestas de Navidad, está tensionando el sistema de detección del(SNS), que se ha visto obligado a cambiar los protocolos.

Según ha indicado a Efe el administrativo de un centro de salud del SNS, “ha habido rotura de stock de los test de antígenos por la demanda elevada repentina en farmacias”, a la que se suma una “falta personal de Enfermería”.

Antes, ha explicado, los centros de salud podían pedir el número de test que considerasen necesario para tener margen ante una mayor demanda de la esperada, pero ahora “los están enviando controlando mucho el stock” y ajustándose a la previsión de cada día, mandando “lo justo”, así que “cuando se acaban pues se acabaron”.

Según han referido fuentes de Salud a Efe, “el dispositivo de detección, testing y vigilancia epidemiológica está especialmente exigido debido a una incidencia de casos diarios que ha crecido" en el último periodo de tiempo "de forma muy elevada”, multiplicándose casi por tres el número de casos en una semana.

Según han informado, en los últimos siete días (del 16 al 23 de diciembre) se han hecho 37.305 pruebas diagnósticas de PCR y antígenos, lo que se trasladaría en que en este periodo de tiempo se ha testado al 5,6 % de la población navarra.

Esto, han destacado, supone un importante incremento respecto a las cifras que se venían manejando, pues desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 16 de diciembre de 2021 se han realizado 1.367.709 test (14.866 de media por semana), multiplicándose en 2,5 veces la media en esta última semana.

Según ha explicado el administrativo, en su centro de salud ha habido cambios en el modo de actuar respecto a los test comprados en farmacias, pues ahora se da el resultado directamente por bueno mientras que “antes si dabas positivo en farmacia te tenían que hacer otro test para confirmarlo”.

También ha cambiado la forma de proceder con los test realizados en el centros de salud, pues según ha apuntado “ya no se hace PCR para confirmar el positivo de antígenos”.

Así se lo comunicaron también ayer a D.M., quien acudió a su centro de salud a hacerse un test rápido tras conocer el positivo de un compañero con el que jugó a fútbol el pasado fin de semana y al que le informaron de que, “si daba positivo ya no lo confirmaban con PCR porque no tienen pruebas suficientes”, ha comentado.

La saturación en Atención Primaria está llevando a algunas personas a optar por asumir el coste de las pruebas y comprar test de antígenos en una farmacia o acudir a una clínica privada, como es el caso de Javier Marcellan, que ayer confirmó su positivo.

Según ha relatado, el lunes decidió hacerse un test de antígenos comprado en la farmacia al comenzar a sentir molestias en la garganta y obtuvo un resultado negativo, pero tras conocer el positivo de un amigo con el que estuvo cenando el fin de semana intentó contactar con el centro de salud sin éxito.

“Llamé a ver si me hacían por contacto estrecho, pero no me cogieron el teléfono”, ha comentado, optando esa noche por hacerse una PCR en una clínica privada para poder cenar tranquilo estas fiestas con su familia, pero lejos de eso la prueba arrojó resultado positivo.

También en esa cena estuvo Mikel Adot, que llamó a su centro de salud cuando conoció que sus amigos tenían síntomas pero le indicaron “que esperase a que llamase el rastreador porque habían dado positivo en test rápidos que se habían hecho en sus casas”.

Clínica Universidad de Navarra y San Miguel manejaban listas de espera de una semana, ha asegurado. Él, ha explicado, convive con personas de riesgo y también ha optado por acudir a un centro privado, aunque por esta vía tampoco le ha resultado fácil pues lamanejaban listas de espera de una semana, ha asegurado.

Según ha señalado Adot, son ya cinco las personas participantes en esa cena con positivo en covid, uno de ellos al que “le dijeron que con el test de casa era suficiente y con eso le dieron la baja” y otro al que, por contra, le citaron en su centro de salud para poder hacerse una segunda prueba en la que se confirmó el resultado.

Ante esta “complicada” situación, desde Salud han destacado que, además del “reforzamiento máximo posible de los recursos sanitarios tanto materiales y humanos”, se han intensificado las recomendaciones y obligaciones de prevención y protección individual.

También están trabajando junto a otros departamentos, sectores, entidades y autonomías para “adoptar una serie de medidas colectivas que entrarán en vigor y se explicarán próximamente esperando contar con el correspondiente aval judicial”, han informado.

Al mismo tiempo, se está en “fase de la actualización y readaptación del sistema de detección y testing” tratando de "priorizar las situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad así como agilizar los distintos procesos”.