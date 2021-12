Pamplona y comarca, tan solo 28 horas de sol en el último mes

La niebla sigue siendo la gran protagonista en Navarra por segunda semana consecutiva. Si durante las tres semanas previas a su llegada la lluvia no dejó ver el sol en el centro y en el norte de la comunidad, ahora es la niebla la que lo impide.

, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate , aunque hoy es probable que las nieblas en algunas áreas de la zona media y centro no sean tan persistentes como las de ayer. Donde no existan las nieblas también aparecerá alguna nube más que ayer. Las temperaturas mínimas rondarán los -20/30 y las máximas en ligero o moderado ascenso. Hasta al menos Nochebuena no se esperan cambios notables en el tiempo en Navarra.