UPN defenderá en el Senado una enmienda de 12 millones de euros para la limpiar el río Ebro y sus afluentes

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha presentado en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 por valor de 12 millones de euros para que se lleve a cabo la limpieza y acondicionamiento de los cauces del río Ebro y de sus afluentes en Navarra.

La enmienda, que se votará en el pleno de la Cámara Alta convocado para el próximo miércoles 21, fue registrada antes de producirse las inundaciones de los últimos días, y "entra dentro de las iniciativas presupuestarias que UPN ha venido demandando al Gobierno de España en los últimos años y que en el caso de la presidencia de Sánchez han sido rechazadas".

El senador de UPN, Alberto Catalán, también ha interpelado al Gobierno sobre los "posibles errores" en las previsiones cometidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en relación a los caudales de los ríos, "en especial sobre la situación de la estación de aforos de Castejón y sobre la regulación del embalse de Eugui". "Todo ello, consecuencia de las denuncias e informaciones que se han producido respecto a la gestión realizada por la CHE durante las inundaciones", ha indicado el regionalista.

Catalán ha defendido una vez más que el Gobierno central "debe abordar la limpieza del río Ebro y sus afluentes de manera clara y decisiva y no dejar que las inundaciones, cada vez más frecuentes, dañen los cultivos y pongan en riesgo los pueblos".

El senador regionalista ha calificado de "injustificable" que "la CHE no ejecutase una partida presupuestaria de 7 millones de euros, introducida a través de una enmienda de UPN en los Presupuestos de 2018, para la limpieza del Ebro". "Es más, la Confederación tuvo la desfachatez de no gastar ni el 2 por ciento de la misma y justificar su inejecución en la falta de proyectos y de tiempo para su realización", ha explicado Catalán, para quien "el Gobierno y la CHE no pueden hacer oídos sordos al grito desesperado de agricultores, ayuntamientos y sindicatos de riego que demandan que se limpien los cauces de los ríos".

El senador de UPN, que ha lamentado la pérdida de dos vidas humanas sufridas en las pasadas inundaciones y los "cuantiosos" daños materiales producidos en la geografía foral, ha reconocido que "en algunos casos, dadas las inclemencias climatológicas, ha sido muy difícil actuar", pero también ha señalado que "en otros sí que habría sido posible minimizar los efectos".

En este sentido, considera "insuficiente" la declaración de zona catastrófica de las localidades afectadas "con la que los gobiernos de Sánchez y Chivite quieren justificar su comportamiento". "Las ayudas tienen que ser ágiles y las medidas para reponer los servicios e infraestructuras afectados, inmediatas, porque todavía queda mucho invierno. Y, sobre todo, deben adoptarse medidas para que los cauces de los ríos se encuentren en unas condiciones óptimas, por lo que resulta imprescindible que se limpien. Lo dijimos sin inundación y lo decimos con inundación, la responsable de que no se actúe y no se limpien los cauces es la CHE", ha dicho.

ESCUCHAR A LOS AFECTADOS

Alberto Catalán también ha recordado que ya en octubre del año 2020, junto a senadores de Cantabria y Aragón, UPN registró en la Cámara Alta una moción -pendiente de debatir- en la que, además de solicitar la limpieza de los cauces fluviales, se pedían subvenciones para que los ayuntamientos hicieran lo propio en los cascos urbanos atravesados por ríos, así como la agilización del pago de las ayudas a los afectados por inundaciones.

Además, Catalán, junto con los senadores del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y del Partido Aragonés (PAR), tiene solicitada, desde primeros de año, la comparecencia en la Cámara Alta de los alcaldes de Reinosa (Cantabria), Tudela (Navarra) y Osera de Ebro (Zaragoza) y de representantes de la Asociación de Afectados por las Riadas del río Ebro (Asafre) para que informen sobre "el lamentable estado en el que se encuentran los cauces de los ríos y expongan los perjuicios a los que tienen que hacer frente ante las, cada vez más frecuentes, inundaciones".