AFAPNA recurrirá las oposiciones de maestros si no se convocan "conforme" a la nueva ley de reducción de la temporalidad

Asociación de Funcionarios Administración Pública Navarra (recurrirá las oposiciones de maestros si no se convocan "conforme" a la nueva ley de reducción de la temporalidad del empleo público recientemente aprobada a nivel estatal. La AFAPNA ) ha anunciado quesi no se convocan "conforme" a la nueva ley de reducción de la temporalidad del empleo público recientemente aprobada a nivel estatal.

exige al departamento de Educación en particular, y al suspender la publicación de la convocatoria de oposición del Cuerpo de Maestros hasta que la ley esté aprobada y publicada. Concretamente, AFAPNAen particular, y al Gobierno de Navarra en general,hasta que la ley esté aprobada y publicada.

Según han trasladado este viernes en nota de prensa, en otras comunidades se ha paralizado la convocatoria hasta la publicación de la futura ley de reducción de la temporalidad del empleo público, mientras que en Navarra, la Administración Pública "parece ser que tiene la voluntad de sacarla antes de publicarse".

A juicio de AFAPNA, el borrador de la convocatoria que presentó la Administración en la Mesa de Negociación "incluso empeora las condiciones de acceso frente a las de oposiciones de años anteriores".

"Publicar esta convocatoria de oposiciones de Maestros para que las pruebas se desarrollen en junio de 2022 supone un atropello para los docentes navarros, que contarán con las peores condiciones y derechos del Estado", han reivindicado.

De esta forma, AFAPNA ha considerado "que es de sentido común esperar a dicha publicación para que las convocatorias futuras se adapten a las nuevas especificaciones, que traerán beneficios para los opositores y opositoras".

"El espíritu tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el de la nueva ley que pronto será publicada, es la de reconocer el tiempo trabajado para todos aquellos profesionales que durante tanto tiempo no solo han sujetado a la Administración, sino que han sufrido el fraude de ley en sus contratos", han trasladado desde AFPNA, tras asegurar que no permitirán "que los docentes de Navarra estén en peores condiciones que los del resto del país" y que "no puede ser que el personal docente de la Comunidad foral sea el más castigado dentro de la Administración".