El cambio a la jornada continua en Navarra prospera en medio centenar de colegios

Tras semanas de campañas y movilización del censo, votaciones, impugnaciones, actas, nervios, alegrías y decepciones, las cartas están ya sobre la mesa. Más de medio centenar de colegios se sumarán a la jornada continua a partir del próximo curso tras prosperar sus procesos de cambio de horarios. Por contra, en otra veintena de centros no han salido adelante al no conseguir el porcentaje necesario de síes para poder modificarlos. Así, tras la anomalía de estos dos cursos por la pandemia, serán más de 150 los colegios navarros en los que habrá horarios sólo de mañana a partir de septiembre.

No han sido días fáciles para los claustros de los 83 centros a los que el departamento de Educación había autorizado sus proyectos para iniciar los procesos de votación. Tampoco para sus Apymas, encargadas de gestionar los censos y votaciones y, sobre todo, el contacto diario con las familias, que en algo tan prioritario como la conciliación se han mostraron muy divididas.

Entre el al menos medio centenar de centros en los que ha ganado el sí con margen suficiente (se precisaba de un 60% sobre el censo total) los últimos en incorporarse a la jornada continua o flexible (dos tardes libres por semana) votaron los pasados jueves y viernes. Así, las familias han respaldado el cambio en los colegios San Juan de la Cadena (Pamplona), Cardenal Ilundáin (Pamplona), Mater Dei (Ayegui), Virgen de Gracia (Cárcar), Goizueta, Lekunberri, Mardones y Magaña (Murchante) o el Colegio Público de Saldías.

En cambio, una veintena de centros seguirán con sus horarios partidos previos a la pandemia al no obtener el sí los ansiados 3/5 exigidos por la normativa. Los últimos en sumarse al No fueron Remontival (Estella), Igantzi (no pasó la votación del claustro), Irain (Lesaka), San Benito (Miranda de Arga), Gares (Puente la Reina) o los pamploneses Paderborn-Víctor Pradera, Andrés Muñoz Garde o Azpilagaña. En el primero de estos tres no prosperó en la fase del consejo escolar.

En el centro de Educación Especial Andrés Muñoz Garde su dirección ya esperaba el resultado negativo: “Tenemos un 60% de familias de origen extranjero y un 25% vive fuera de Pamplona. Era muy difícil que se movilizasen en número suficiente para llegar al 60%”, explicaba su director.

"LAS FAMILIAS LO VEN INJUSTO"

Y su homóloga en el CP Azpilagaña, Ana Rascón, lamentaba que la jornada continua promovida por el centro no haya salido adelante sólo por cinco votos: debía haber 206 síes y se han quedado en 201, frente a los 69 votos del No: “El sí ha ganado de forma mayoritaria, pero no se ha llegado al 60% necesario y hay muchas familias disgustadas. Están descontentas porque consideran que es injusto el sistema de votación. El año que viene volveremos a presentar un proyecto para jornada continua e insistiremos en que se cambie la resolución de Educación que establece las votaciones”.

ROCHAPEA: VOTAR EN PLENA RIADA

Pese a que ayer era el último día para remitir actas de votaciones al departamento de Educación algunos centros prefirieron no informar del resultado de sus votaciones al considerar el proceso abierto. Como en el Colegio Público de la Rochapea. Votaron el viernes en plena riada. “Las familias han venido a votar con el agua hasta la cintura. Literalmente. Pero el proceso ya se impugnó por un grupo de familias en primera instancia y esperaremos a que se oficialice la decisión de Educación”, indicaron.

GANA EL SÍ, PERO NO CAMBIAN

Y diferente fue el caso de centros en los que sí resultó vencedor la opción de la jornada continua pero en cambio no habrá cambio al compartir servicios e instalaciones con centros de la misma localidad donde ganó el no. Es el caso del colegio Catalina de Foix, de Zizur, o San Pedro, de Mutilva.

98 centros con jornada continua previa

Jornada continua

​

​1 Horario. Las actividad es de lunes a viernes por la mañana



2 Horas. Sesiones curriculares y recreos no pueden superar 1.550 minutos semanales si los recreos son de 40 minutos (1.500 minutos si son 30).



3 Extraescolares. Deben ofertarse extraescolares cuatro tardes a la semana entre octubre y mayo. Entre las sesiones de mañana y las actividades deben transcurrir al menos 90 minutos.



4 Recreos. Puede optarse por uno de 30 minutos, uno de 40 o dos que sumen 40 minutos.



5 Profesorado. Las horas de responsable o participante de extraescolares serán de cómputo lectivo. Docencia directa y cómputo lectivo no superarán las 25 horas semanales.



6 Recursos. Para los centros públicos, no supondrá aumentar recursos humanos ni gastos de funcionamiento. Para los concertados, no conllevará una variación en la financiación recibida.



7 Servicios complementarios. Debe garantizar su continuidad. Sus horarios no se podrán cambiar en perjuicio de estos o de la planificación del adjudicatario del transporte.



8 Transporte. En septiembre, junio y los días en que no hay extraescolares, los alumnos de Infantil y Primaria de los centros que compartan transporte deberán usar comedor subvencionado



14 centros tienen jornada flexible previa

Jornada flexible

1 Horario. De octubre a mayo, tres días a la semana habrá horario partido. Los dos restantes, serán sólo de mañana y una de las jornadas deberá caer en miércoles.

2 Horas. Entre sesiones curriculares y recreos no se podrán superar los 1.550 minutos semanales, si los recreos son de 40 minutos, y los 1.500 minutos si son de 30 minutos.

3 Recreo. Siempre será a media mañana, con una duración de 30 minutos.

4 Profesorado. El cómputo total de horas lectivas entre docencia directa y de cómputo lectivo serán: 25 semanales

5 Recursos. En centros públicos no supondrá aumentar recursos humanos ni gastos de funcionamiento. En concertados no conllevará variación en la financiación recibida

6 Servicios complementarios. Debe garantizar la continuidad de servicios complementarios. Sus horarios no se podrán cambiar en perjuicio de estos o de planificación del adjudicatario del transporte.

6 Transporte. En septiembre, junio y los dos días sin sesiones por la tarde, los alumnos de Infantil y Primaria de los centros que compartan transporte deberán usar el servicio comedor subvencionado.