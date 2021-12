Navarra Suma ve "intolerable" la gestión del Gobierno de Navarra en la sexta ola de la Covid

Cristina Ibarrola ha calificado como "intolerable" la gestión que está realizando el Gobierno foral en la sexta ola de Covid-19. "Somos la Comunidad con una mayor incidencia en el total de la pandemia y vemos continuamente cómo el Gobierno de Navarra minimiza todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que ellos tienen. Está muy bien apelar a la vacunación, está muy bien apelar a la responsabilidad individual, pero lo que se espera del Gobierno es que haga con absoluta diligencia una gestión eficaz, algo que no está ocurriendo", ha afirmado Ibarrola en declaraciones a los medios de comunicación. La parlamentaria de Navarra Suma ha calificado como "intolerable" la gestión que está realizando el Gobierno foral en la sexta ola de Covid-19. "Somos la Comunidad con una mayor incidencia en el total de la pandemia y vemos continuamente cómo el Gobierno de Navarra minimiza todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que ellos tienen. Está muy bien apelar a la vacunación, está muy bien apelar a la responsabilidad individual, pero lo que se espera del Gobierno es que haga con absoluta diligencia una gestión eficaz, algo que no está ocurriendo", ha afirmado Ibarrola en declaraciones a los medios de comunicación.

La parlamentario foral ha advertido de que Navarra ha registrado más de 800 casos de Covid-19 el jueves y "vamos a sobrepasar la incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días".

Cristina Ibarrola ha asegurado que "en esta sexta ola volvemos a repetir los errores de la quinta ola". Así, ha señalado que "estamos viendo retrasos en solicitar PCR y ayer las PCR que se solicitaban desde el área de Tudela tardaban cinco días en citarse".

"También hay retrasos en comunicar los resultado y hay retrasos en rastreo. Ocurrió en al quinta ola, se volvió a desmantelar todo el dispositivo de rastreo y estamos viendo retrasos y errores importantes en el rastreo, errores tan relevantes como comunicar a personas positivas vacunadas que puedan hacer una vida normal, y todo esto conlleva retrasos en los aislamientos y aumento de la incidencia", ha dicho.

Además, ha señalado que el 7 de diciembre el Gobierno "cambió el protocolo de forma rápida e improvisada y se ve que reconoce que las cosas no se están haciendo bien". "Se priorizan una serie de grupos para el rastreo, porque no llegan a rastrear de forma eficaz a todos los contactos estrechos. De repente no hay que confirmar los test de antígenos con PCR y los test que se realiza en casa cada ciudadano ahora se van a confirmar con otro test de antígeno en la Txantrea", ha dicho.

La parlamentaria foral ha afirmado que "el aumento de la incidencia, aunque con el efecto de la vacuna no es lo mismo, indudablemente conlleva sí o sí un aumento de la presión asistencial, algo que el Gobierno de Navarra y la consejera han negado constantemente".

Además, ha criticado que "están venga a decir que en la vacunación de mayores de 70 años Navarra es la líder, dato que es cierto y que celebramos, pero en la vacunación en mayores de 12 años somos los novenos, no hay nada de lo que alardear".

También ha cuestionado que el Gobierno foral argumente que la alta incidencia en Navarra "está provocada porque hacemos muchos test, algo que se desmonta fácilmente, porque Navarra es la segunda Comunidad con mayor tasa de positividad, lo que indica que hay muchos más casos positivos que todavía no estamos detectando".

Del mismo modo, ha señalado que "sólo cuatro Comunidades tienen una tasa de ingresos hospitalarios mayor que Navarra y Navarra es la comunidad con tasa de UCI por Covid más alta del país".

Ibarrola ha afirmado que "puede haber muchos factores para el control de la pandemia, y no lo dudamos, pero que el Gobierno no esté haciendo todo lo que tiene que hacer es absolutamente injustificable". "Si hicieran las cosas bien y los resultados fueran malos no tendríamos nada que alegar, pero con lo mal que están haciendo, sí", ha dicho.

La parlamentaria de NA+ ha destacado que "la vacuna es importante y las medidas de prevención y responsabilidad individual son importantes, pero no son suficientes, el test, el rastreo y los aislamientos precoces son fundamentales".