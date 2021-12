Comienza el conocido como Puente Foral en Navarra. Este viernes, festividad de San Francisco de Javier, da paso al fin de semana y, tras él, llegan dos nuevos festivos: el 6 diciembre, lunes, Día de la constitución y, tras el martes, el miércoles día 8, el Día de la Inmaculada Concepción.

Aunque muchos aprovecharán para descansar, la vida no cesa y con ella las compras y, en concreto, la cesta de la compra. Para que no te asalte ningún imprevisto estos días y puedas tener a mano todo lo que necesitas, aquí te facilitamos el horario de los supermercados de Pamplona y Navarra en el puente de diciembre 2021. Hay que recordar que el día 8 es uno de los días en los que, según el calendario de apertura de festivos en Navarra no está permitida la apertura.

HORARIO DE LA MOREA (galería comercial) EN EL PUENTE DE DICIEMBRE

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

HORARIO DE ITAROA (galería comercial) EN EL PUENTE DE DICIEMBRE

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

EROSKI PAMPLONA: HORARIO EN EL PUENTE DE DICIEMBRE

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

MERCADONA: HORARIO EN EL PUENTE DE DICIEMBRE

Día 3: Cerrado

Día 6: Abierto de 9 a 15 h

Día 8: Cerrado

HORARIO DE EL CORTE INGLÉS EN EL PUENTE DE DICIEMBRE

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

CARREFOUR PAMPLONA

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

SUPERMERCADOS EROSKI

Día 3: Abierto de 9 a 15 h.

Día 6: Abierto de 9 a 15 h.

Día 8: Cerrado

BM

Día 3: Cerrado

Día 6: Abierto de 9 a 15 h.

Día 8: Cerrado

DIA

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

(Los supermercados DIA no tienen un horario unificado, se puede consultar en https://tutienda.dia.es/buscador-tiendas-folletos)

LIDL

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado

ALDI

Día 3: Abierto

Día 6: Abierto

Día 8: Cerrado