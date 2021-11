Los vecinos de Petilla de Aragón, incomunicados por carretera 27 horas

No es la primera vez, ya tenemos callo. El problema estará el día en que en un pueblo con tanta gente mayor se dé una urgencia vital y no se pueda salir ni entrar, como ha pasado ahora”. Florentino Aguas, alcalde de falta de limpieza de la carretera que lo une con , ya tenemos callo. El problema estará el día en que en un pueblo con tanta gente mayor se dé una urgencia vital y no se pueda salir ni entrar, como ha pasado ahora”. Florentino Aguas, alcalde de Petilla de Aragón , fue uno de los alrededor de 20 vecinos que se quedaron aislados en este municipio navarro por la nevada y laque lo une con Sangüesa (40 km) a través de Sos del Rey Católico. En concreto, fueron 27 horas las que estuvo cerrada a la circulación esta vía por la intensa nevada caída durante el fin de semana, que llegó a dejar espesores de 42 centímetros en el pueblo.

Según relataba ayer el alcalde, el domingo Petilla amaneció con un “nevadón” y a las 9 de la mañana daba aviso “al 112” de que ya no era posible circular por la carretera. “Es habitual que nieve, pues estamos a 840 m de altitud, pero no tanta cantidad. Estuvo todo el día sin parar. Y también es habitual quedarnos aislados un tiempo. Ya sabemos cuando nieva que no solemos ser los primeros en recibir atención de los quitanieves, pues somos un pueblo pequeño y apartado, pero lo de esta vez ha sido quizá demasiado”, valoraba, apuntando además que “para las 5 de la tarde del domingo, pueblos aragoneses del entorno como Navardún, Urriés o Sos ya estaban limpios”.

Destacó que “en este caso, el gran problema ha sido que, cuando la quitanieves trabajaba el domingo a las 4 de la tarde rumbo hacia Petilla, se averió a unos 700 m del pueblo”. Petilla se atiende desde el centro de conservación de carreteras de Tafalla. “Ya no vino otra quitanieves, así que este lunes por la mañana, gracias a la pala de un tractor particular, se ha podido limpiar el tramo que faltaba, y para el mediodía ya era posible circular con precaución”, indicó.

SITUACIÓN RECURRENTE

Recordó otras situaciones de falta de atención como la vivida en la nevada del pasado 9 de enero (borrasca ‘Filomena’), cuando “el primer quitanieves que llegó a Petilla era de Aragón”. “Y por suerte, esta vez, no se nos ha ido la luz, como en otras nevadas. Solo hubo un corte puntual. Y el teléfono también ha aguantado”, reseñó, rememorando que a finales de 2019 se registró un corte de varios días.

Confirmó el alcalde que, pese a la incomunicación por carretera, no se vivieron grandes problemas. “Quienes trabajan en Pamplona, tuvieron la suerte de que el lunes era festivo. Y todo el mundo estuvimos encerrados en casa, pues era difícil caminar con tanta nieve por las calles”, sentenció.