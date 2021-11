Dos abogados de un despacho de Pamplona, elegidos entre los mejores de España

El directorio americano Best Lawyers lanza su 14ª edición española, The Best Lawyers España 2022, en la que Ekain Aguiriano Arrieta e Igor Alonso Arévalo, del despacho Bestax de Pamplona, han sido incluidos en el grupo de los mejores letrados de España.

Ekain Aguiriano, socio director de Bestax, ha sido reconocido por primera vez como “Best Lawyer del año 2022” en la categoría de derecho tributario (Tax Lax). Dicho galardón implica su reconocimiento como uno de los mejores 11 fiscalistas en España en este año. En cualquier caso, Ekain Aguiriano ya viene siendo destacado de manera consecutiva e ininterrumpida como “Best Lawyer” en la práctica del área fiscal desde el año 2014.

Por su parte, Igor Alonso, también socio director del Despacho, ha recibido este año por primera vez la distinción como “Best Lawyer” en la práctica del derecho corporativo y fusiones y adquisiciones (Corporate and Mergers and Acquisitions Law).

"Recibir los premios “Best Lawyer del año 2022” y “Best Lawyer” de dicho directorio de profesionales del Derecho, supone un gran honor y agradecemos enormemente el reconocimiento que nuestros compañeros de profesión nos han mostrado con sus votaciones, concluyen desde el despacho navarro.

LOS PREMIOS BEST LAWYERS

Best Lawyers son los premios concedidos por una de las más antiguas y prestigiosas publicaciones del sector legal a nivel internacional y que distingue a los mejores abogados de cada país y que, durante cuatro décadas s e han ganado el respeto del gremio, los medios de comunicación y el público, como una de las fuentes más confiables e imparciales de referencias legales.

Esta edición 2022 The Best Lawyers in Spain reconoce la excelencia profesional de 4.227 abogados en 79 áreas de práctica, de los cuales 180 han sido reconocidos como “Best Lawyer del año”.

Cada año, esta publicación selecciona a los mejores abogados de España entre los más de 150.000 profesionales de todo el país. Este reconocimiento internacional se otorga a través de las votaciones y valoraciones que realizan los propios compañeros de profesión del ámbito jurídico.

Para ello, Best Lawyers lleva a cabo evaluaciones confidenciales, valorando aspectos fundamentales como la profesionalidad, las competencias, los conocimientos y los casos de éxito.