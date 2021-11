Navarra afronta un Black Friday con ventas más flojas y menos ofertas

No es necesario saber inglés para asociar sin problemas Black Friday a ofertas y descuentos en comercios. Navarra encara este jornada de consumo, originaria de EE UU, con la impresión de que las ventas en las promociones que está habiendo desde inicio de mes están teniendo menos eco entre los consumidores que en años anteriores. Desde empresas de paquetería, se ha percibido un previo del Black Friday “algo más flojo” que otros años, así como ofertas menos agresivas que en ediciones anteriores. Con todo, su previsión es que a partir de este fin de semana se produzca una explosión de clicks en las pantallas del ordenador y del móvil.

“Hasta ahora ha habido un cierto parón de compras con respecto a otros años en los días previos. Mi teoría es que la gente está un poco más contenida, esperando que los grandes operadores, las grandes marcas, hagan una rebaja mayor, del 30 o 50%, que les induzca a comprar”, afirma el gerente de la delegación de Seur en Navarra, Patxi Tirapu.

EL PORQUÉ HAY MENOS OFERTAS

“Estos días, en general, las marcas no están haciendo grandes descuentos en los productos más esperados por los ciudadanos, como los móviles, porque no hay demasiado stock en informática y electrónica. Se teme que la oferta existente pueda ser menor que la demanda. Y si hay menos existencias, o se teme que pueda haber dificultades de reposición, el precio de cualquier producto aumenta. El miedo a la escasez hace que valga más y, por tanto, se hace menos descuento. Asistimos a una crisis de oferta ”, añade el directivo, en alusión sobre todo a los artículos procedentes de China e India, que se están viendo afectados por el colapso del transporte marítimo y que alcanzan, sobre todo , a tecnología (móviles, ordenadores, electrodomésticos, algunos juguetes, etc). “La subida de fletes y de los suministros también puede estar encareciendo los artículos”, añade.

La última previsión de Seur data de hace tres meses y estimaba que el tráfico diario de paquetes aumentaría en estas fechas un 15% con respecto al año pasado. Ahora, Seur mueve en Navarra unos 10.000 paquetes de llegada cada día, así como más de 2.000 de salida. “Confiamos en que desde este viernes se aceleren las compras. Pensamos que hay ahorro embalsado durante la pandemia y que, si hubiera más stocks, habría más gasto porque este año la gente planea celebrar la Navidad como antes y eso anima a gastar. Desde luego, lo que nos transmiten las grandes empresas es que el nivel de ventas se va a recuperar aunque las ofertas sean menos potentes”, agrega.

Que los navarros no están adelantado mucha compra navideña hasta la fecha se aprecia, según Patxi Tirapu, en que por sus almacenes no pasa tanto producto de juguetería, de lotes de navidad y de tecnología que otros años.

CONSUMIDORES MÁS AVISPADOS

Y es que los consumidores no nos comportamos siempre igual ante una oferta. Las circunstancias, tanto personales como las que nos rodean, inciden en la decisión de compra, según los expertos. Antes, el consumidor se cegaba cuando veía un cartel con un 20 o un 40% menos. No pensaba. Ahora, es más consciente de que antes del Black Friday puede haber subida de precios para luego bajarlos. “Las compras son más meditadas y hay más seguimiento al precio de un producto para comprobar que, efectivamente, hay un descuento razonable”, dicen desde asociaciones de consumo. Cetelem cifra el gasto medio de los navarros este año en 238 euros por persona, algo por debajo de los 260 de media nacional. Desde Privalia hablan de entre 100 y 300 euros por persona.

INCERTIDUMBRE

En MRW hablan de que hay una “sensación rara” en estos días previos al Black Friday. “Ahora mismo llevamos los mismos niveles de entrega que el año pasado en el mismo mes. Nuestro mes de noviembre está siendo casi calcado al del año pasado. Supuestamente, deberíamos crecer desde el viernes, pero veo mucha incertidumbre por todos los lados”, apunta el gerente de Pamplona, Ricardo Berruezo. Reconoce que puede influir la crisis de suministros, pero también apunta a la situación económica. “Las familias ven cómo sube todo y miran más en qué gastan su dinero”.